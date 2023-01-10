Dış fazla rüyası kötü bitti

Hükümetin dış fazla yaratma iddiası ile uygulamaya koyduğu Yeni Ekonomi Programı ve TCMB'nin faiz politikası, dış ticaret dengesinde tam tersi bir etkiye neden oldu.

İhracat aralık ayında yüzde 3,1 oranında artarak 22 milyar 915 milyon dolar, ithalat yüzde 14,6 oranında artarak 33 milyar 295 milyon dolara yükseldi.

2022 yılı ocak-aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 12,9 oranında artarak 254 milyar 210 milyon dolar, ithalat ise yüzde 34,3 oranında artarak 364 milyar 395 milyon dolara ulaştı. Böylelikle 2022'nin tamamında dış ticaret açığı 110,2 milyar dolar gibi rekor bir düzeye ulaştı.

Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,7 puan azalarak yüzde 68,8 seviyesine düşerken, 2022 yılı genelinde yüzde 69,8 oldu.

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 1,6 oranında artışla 1 milyar 806 milyon dolar, ABD yüzde 9,0 oranında azalışla 1 milyar 379 milyon dolar ve Rusya yüzde 122,3 oranında artışla 1 milyar 314 milyon dolar oldu.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,1 oldu. Aralık ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; Rusya Federasyonu yüzde 56,3 oranında artışla 5 milyar 298 milyon dolar, Çin yüzde 15,5 oranında artışla 3 milyar 642 milyon dolar ve İsviçre yüzde 1.245,2 oranında artışla 2 milyar 520 milyon dolar oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,5 oldu.

Aralık ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 93,8 (21 milyar 489 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,9 (895 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,8 (406 milyon dolar) oldu.

Aralık ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 74,5 (24 milyar 816 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 19,6 (6 milyar 511 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,7 (1 milyar 248 milyon dolar) oldu.