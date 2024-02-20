Döner zincirleri 297 girişimci arıyor

Satın almalar ve halka arzlarla sesini duyuran döner zincirleri, yüksek kâr marjlarıyla girişimcilere yatırım fırsatı sunuyor. Yaptığımız araştırmaya göre bu yıl sekiz döner zinciri 297 şube açacak.

Hamburger ve pizza ile artık döner sektörü de dünya genelinde ilk üç fast food ürününden biri haline geldi. Özellikle özel marinasyon teknikleri, soslar ve baharatlarla başka bir lezzete dönüştürülen döner, gün geçtikçe geniş kitleler tarafından daha da sevilen ve tercih edilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Gençler arasında da popülaritesi son yıllarda artan döner, gıda sektöründeki büyümesine hamburger ve pizza sektörüne kıyasla daha hızlı bir şekilde devam ediyor.

Döner sektörünün şu anda Türkiye’de günlük 1 milyon 180 bin tonun üzerinde tüketimi mevcut. 30 binin üzerinde döner satış noktası bulunuyor. Aylık ekonomik büyüklüğünün 6 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği uyum sürecinde şubede hazırlanan döner üretiminin yasaklanması ile fabrika ve tesisleşmede ciddi artış yaşandı. Bu da dönerde bir standart oluşmasını ve hijyen kurallarının uygulanabilirliğinin artmasını sağladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.