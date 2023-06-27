Dövme alüminyum üretimi için tesis kuruyor

Otomotivden havacılığa kadar farklı sektörlere özel ürünler geliştiren Sistem Alüminyum, dövme alüminyum üretimi için 7 bin ton kapasiteli yeni bir fabrika kuruyor. 2022'de cirosunu 300 milyon doların üzerine çıkaran şirket, yeni tesis ile havacılık, savunma ve uzay sanayi sektörlerinde büyüyecek.

Mimari sistemler ve endüstriyel uygulamalar için gerekli alüminyum profilleri tasarlayan ve üreten Sistem Alüminyum, yeni yatırım için kolları sıvadı. Dövme alüminyum üretimi için yeni bir fabrikayı devreye almaya hazırlanan şirket, projeyi yılın ikinci çeyreğinde bitirmeyi planlıyor.

Diğer hatlardan ayrışarak kendisine ait bir düzen, özel sertifikasyonlar ışığında bir üretime sahip olması planlanan bu fabrikada 4 bin 500 tonluk ve 2 bin 500 tonluk iki tane pres tüm diğer ekipman ürünleriyle hizmete girecek.

YENİ FABRİKA DEVREYE GİRİYOR

2023 yılının şirket için bir milat olacağını söyleyen Sistem Alüminyum İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yerekaban, yeni yatırım ile ilgili şu bilgileri veriyor: "Bu sene havacılık, savunma ve uzay kalite yönetim sistemleri standardı olan AS 9100 belgesini de almaya hak kazandık.

Bu fabrikada 4 bin 500 tonluk ve 2 bin 500 tonluk iki tane pres tüm diğer ekipman ürünleriyle hizmete girecek. Bu nedenle bütününü dövme pres hattı diye adlandırıyoruz. Hat tamamlayıcı birçok parçayı içinde barındırıyor. Sonuç olarak tek başına özel bir dövme alüminyum fabrikamız olacak."

70 ÜLKEYE ULAŞACAK

2022'yi 310 milyon doların üzerinde ciroyla kapatan şirket, 2023 yılında cirosunu benzer seviyelerde tutmayı hedefliyor. Dört kıtada 60 ülkeye ihracat yapan şirketin öncelikli hedeflerinden biri bu sayıyı artırmak.

Cironun yüzde 60'ını 60'tan fazla ülkeye ihraç eden Sistem Alüminyum, 2023'te ülke sayısını 70'in üzerine çıkarmayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak Batı Avrupa ve Türki Cumhuriyetlerine ihracat yapan şirket, önümüzdeki dönemde özellikle; İngiltere, Fransa, İsrail ve Türki Cumhuriyetler'e odaklanmayı planlıyor.

2023'teki en önemli gündem maddelerinden biri de şirketin dijital dönüşümünün önemli bir parçası olan SAP entegrasyonu.

Kurumsallaşma ve sürdürebilirlik felsefesinin oluşturulması ile bu yolda aldıkları aksiyonların ön planda yer aldığını söyleyen Yerekaban, "Tüm bunları destekleyip ilerletecek organizasyonel iyileştirme çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz" diyor.

Doğrama sistemlerinde dünyada ilk olacak yeni ürünlerin lansmanını yapmaya hazırlanan şirket, SAP yatırımının yanı sıra solar enerji için çerçeve otomasyonu ve otomatik stok sistemi yatırımları yapacak.

