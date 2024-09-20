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Doyuyo 100 restorana ulaşacak

2025 yılında 100 restorana ulaşmayı hedefleyen çıtır tavuk markası Doyuyo, Türkiye genelinde franchise verecek. Doyuyo Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Kaya, Dubai’nin ardından Abu Dabi, Suudi Arabistan, Kuveyt, Azerbaycan’a da açılacaklarını söylüyor.

20 Eylül 2024 | 14:25
Doyuyo 100 restorana ulaşacak

Deloitte tarafından hazırlanan ve yeme içme sektörünün en büyük bölümünü oluşturan full servis restoranların incelendiği ‘Türkiye Yemek Hizmeti Pazarı Raporu’ sonuçlarına göre toplam pazarın yüzde 25’ini fast food restoranlar oluşturuyor.

Rapora göre, Türkiye genelindeki yeme içme sektörünün toplam pazar büyüklüğünün ortalama 144 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Bu da fast food pazarının potansiyelini ortaya koyuyor. Zira franchise veren şirketlere baktığımızda da önemli bir bölümünü fast food markalarının oluşturduğunu görüyoruz.

Yüzde 100 yerli sermayeli Pardo Food çatısı altında hizmet veren çıtır tavuk markası Doyuyo da bu markalardan biri. İlk şubesini 2019 yılında Özdilek Park’ta açan Doyuyo şu anda 50 restoran, binden fazla çalışana ulaştı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Yeni politikalar büyümeye yansıdı
İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) Fitch notu açıklaması
Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
GERİ
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