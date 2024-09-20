Doyuyo 100 restorana ulaşacak

Deloitte tarafından hazırlanan ve yeme içme sektörünün en büyük bölümünü oluşturan full servis restoranların incelendiği ‘Türkiye Yemek Hizmeti Pazarı Raporu’ sonuçlarına göre toplam pazarın yüzde 25’ini fast food restoranlar oluşturuyor.

Rapora göre, Türkiye genelindeki yeme içme sektörünün toplam pazar büyüklüğünün ortalama 144 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. Bu da fast food pazarının potansiyelini ortaya koyuyor. Zira franchise veren şirketlere baktığımızda da önemli bir bölümünü fast food markalarının oluşturduğunu görüyoruz.

Yüzde 100 yerli sermayeli Pardo Food çatısı altında hizmet veren çıtır tavuk markası Doyuyo da bu markalardan biri. İlk şubesini 2019 yılında Özdilek Park’ta açan Doyuyo şu anda 50 restoran, binden fazla çalışana ulaştı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.