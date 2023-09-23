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“Dünya standartlarında tesis kuracağız”

Natuva Kokulu Üzüm’ün kurucusu Kübra Yurtsever Kargı ile girişimcilik yolculuğunu ve hedeflerini konuştuk.

23 Eylül 2023
“Dünya standartlarında tesis kuracağız”

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş birliğiyle bu yıl 16’ncısı düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda ‘Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’, Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir tarım ile katma değerli ürünler üreterek bölge ekonomisine katkı sağlayan Natuva Kokulu Üzüm’ün kurucusu Kübra Yurtsever Kargı oldu. 

2020 yılında kurumsal iş hayatına veda eden Kargı, eşinin ailesi sayesinde Karadeniz’de okurken hiç tanımadığı bir ürün olan kokulu üzüm ile tanıştı. Kokulu üzümün halihazırda bölgenin ekonomisine bir katkısı olmadığını keşfederek bu potansiyeli değerlendirmek üzere üzümün farklı ürünlerini markalaştırma çalışmasına başladı. 

Kargı, 2021 yılından bu yana kokulu üzümden meyve suyu, marmelat, sirke, koruk turşusu, koruk suyu, salamura yaprak ve dondurulmuş üzüm üretiyor.

Kargı, “2024 yılında dünya standartlarında yeni bir imalathane kurarak üretim kapasitemizi artırmayı ve Natuva ile Karadeniz’de saklı kalan karayemiş, Trabzon hurması, armut ve elma gibi meyveleri de yapacağımız AR-GE’ler ile ürünlerimiz arasına katmayı hedefliyoruz” diyor. 

Kargı, aynı zamanda kokulu üzüm üretimini sürdürülebilir kılmak ve bölge ekonomisinde yerini artırmak için 2024 yılında 10-20 dönüm bahçe kurmayı planladıklarını ifade ediyor. Kargı ile girişimcilik yolculuğunu ve hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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