ECE Türkiye, portföyüne iki marka daha ekledi

Alman ECE Marketplaces’in iştiraki olan ECE Türkiye, portföyüne kattığı yeni projelerle büyümesini sürdürüyor. Hali hazırda 10 AVM’nin operasyonunu yürüten ECE Türkiye, üçü inşaat, biri de geliştirme aşamasında bulunan yeni projelerle toplam 14 AVM’ye ulaşacak.

Sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlarla müşteriler için alışveriş deneyimini en güncel trendlere göre şekillendirdiklerini; Türkiye’de 25 yıla yaklaşan tecrübeleri ile zorlayıcı koşullar altında bile yaratıcı çözümler üretebildiklerini ifade eden ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve CFO’su Nuri Şapkacı, yeni projeler ve genişleyen portföyü ile ECE Türkiye’nin sektördeki konumunun daha da güçlendiğini söyledi.

Stratejik yönetim vizyonunun sonucu olarak, operasyon halindeki AVM’lerde 2024 yılının ilk yarısında sektör ortalamalarının üzerinde ciro artışı elde ettiklerini açıklayan Şapkacı, “Sunduğumuz alışveriş deneyimini sürekli olarak geliştiriyoruz. Bunu yaparken de iş ortaklarımız olan perakendeciler ve yatırımcılarımız için de optimum faydayı sağlayacak şekilde hareket ediyoruz. Yönetim portföyümüzdeki AVM’ler 2024 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine oranla perakende satış cirolarında yüzde 82 artış elde etti. Bu, enflasyonun üzerinde bir artış oranı. Müşteri giriş sayılarımız ise geçen yılla aynı düzeylerde seyrediyor. Operasyon halindeki AVM’lerimiz, yüzde 100 doluluk oranına sahip. Bu başarıların arkasında, ekonomik ve sektörel gelişmeleri doğru okuyarak proaktif yaklaşım göstermemiz, güçlü kiralama performansımız, yatırımcılarımızla beraber AVM’lerimizi sürekli olarak yenilememiz ve doğru pazarlama stratejilerini uygulamamız yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de portföyümüzü değer katacağımıza inandığımız projelerle geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

ANTALYA’YA YENİ PROJE GELİYOR

ECE Türkiye, Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da, bölgenin yüksek nitelikli karma kullanımlı projesi Luviya için yatırımcı grup Aderan Global ile bir iş birliğine imza attı. 2024 yılı itibarıyla elde ettikleri büyüme oranlarının yanı sıra imza atılan yeni projelerle sektördeki güçlü konumlarını sürdürdüklerini belirten Şapkacı, “Kent yaşamının yeni buluşma noktası olarak tasarlanan Luviya, Antalya’nın hızla gelişen yerleşim bölgesinin merkezinde yer alıyor. Beş yıllık projeksiyonda, bölgede yeni konutlar, ticaret alanları, turizm tesisleri ve sosyal hizmet alanlarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Luviya, bu avantajlı konumuyla hem yerel halkın hem de uluslararası ziyaretçilerin kolayca ulaşabileceği bir lokasyonda bulunuyor” dedi.

Karma kullanımlı proje kapsamında, 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip yeni nesil bir alışveriş merkezi, 39’u bahçe dubleksi olmak üzere 653 adet daire, 5 yıldızlı bir otel, otelle bağlantılı 90 adet markalı konut ve 24 adet A sınıfı ofis alanı bulunuyor. 200 mağaza ile hizmet verecek AVM’de ulusal ve uluslararası seçkin markalar, şehre ilk kez gelecek konseptler, yüksek nitelikli eğlence ve gastronomi seçenekleri yer alacak.

ECE TÜRKİYE İZMİR’E GİRDİ

ECE Türkiye Eş Genel Müdürü ve COO’su Semet Yolaç Canlıel ise firmanın güçlü portföyünü stratejik bir planlama kapsamında, değer katacakları projelerle genişletmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Canlıel, “Commerz Real’ın gayrimenkul fonu Hausinvest’in alışveriş merkezlerinden biri olan Forum Bornova’nın yönetimini 1 Ağustos 2024 itibari ile üstleneceğiz. Bu gelişme ile ECE Marketplaces ve Commerz Real arasındaki Almanya’da uzun yıllara dayanan iş birliği, ilk defa uluslararası alana taşındı. Kazandığımız ihalede ECE’nin kalite standartlarının Türkiye’de de geçerli olduğunu gösterebildiğimiz için mutluyuz. 2006 yılında açılan Forum Bornova, Ege Bölgesi’nin en sevilen ve ziyaret edilen alışveriş merkezlerinden biri. Üstü açık AVM konsepti ile 60 bin metrekarenin üzerindeki kiralanabilir alanda faaliyet gösteren ve yılda 10 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilen Forum Bornova, yaklaşık 130 mağazasının yanı sıra, açık alanları, terasları ve mimarisi ile ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verirken Ege’ye özgü yaşam tarzını da yansıtıyor. Oldukça detaylı ve titiz bir ihale sürecinin ardından yönetimini devraldığımız Forum Bornova’da, önümüzdeki dönemde ziyaretçilerimizi hayata geçireceğimiz yeniliklerle karşılayacağız” dedi.

İSTANBUL’UN İKİ YAKASINDA İKİ YENİ AVM AÇIYOR

ECE Türkiye, Ağaoğlu Şirketler Grubu ile iş birliği kapsamında Çekmeköy’de faaliyete geçecek olan ve 7 milyar TL yatırım değerine sahip karma kullanımlı projenin AVM bacağının konsept optimizasyonu, kiralama ve yönetimini üstlendi. 30 bin metrekarelik kiralanabilir alanda 110 mağazanın yer alacağı projede AVM dışında 13 blokta yer alan 738 rezidans yer alıyor.

Canlıel, bu yaz açılacak olan V Metroway AVM ile ilgili olarak ise şunları söyledi: “İsra Holding tarafından yatırımı yapılan ve İstanbul’un yeni uydu kentlerinden olan Başakşehir’de inşa edilen V Metroway, 25 bin metrekare kiralanabilir alan üzerinde 80 mağazası ile hizmet verecek. Perakende, gastronomi ve eğlenceyi aynı çatı altında toplayacak olan V Metroway, bölge halkının günlük ihtiyaçlarına cevap verecek. Yine İsra Holding tarafından yatırımı yapılan V Mall İstanbul’un da 2025 yılında açılması ile birlikte, birbirine çok yakın mesafede bulunan bu iki AVM, Başakşehir’de ECE Türkiye yönetiminde toplam 70 bin metrekarelik güçlü bir perakende destinasyonu oluşturacak.”

