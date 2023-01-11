Eğitim sistemi yurtdışına model oldu

Beş yıl önce Ali Pandır ve eşi eğitimci Begüm Özdoğularlı Pandır tarafından kurulan Doğru Odak Okulları, eğitim sistemiyle yurtdışına da model oldu. Okul, modern köy enstitüleri mantığıyla öğrencilerini hayata hazırlıyor. Hedefi ise kendine yeten, mutlu bireyler yetiştirmek.

Türkiye’nin en büyük sorunlarından eğitim alanında yeni bir soluk üzere bundan beş yıl önce kurulan Doğru Odak Okulları, eğitim sistemiyle yurtdışına da model oldu.

Öğrencilerin hem çalıştığı hem de öğrendiği bir sistemle ilerleyen Doğru Odak Okulları’nın uyguladığı müfredat Çek Cumhuriyeti’ne de model oldu.

Bundan beş yıl önce iş dünyasının deneyimli üst düzey yöneticilerinden Ali Pandır ve eşi eğitimci Begüm Özdoğularlı Pandır tarafından kurulan okul, modern köy enstitüleri mantığıyla öğrencilerini hayata hazırlıyor.

Okulda akademik müfredatın yanı sıra, öğrencilerin sınıflarını temizlediği, öğle yemeğinde sofralarını kurup kaldırdıkları, çiftlikle uğraşıp, toprak ektikleri uygulamalı bir eğitim süreci bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.