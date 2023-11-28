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Aram Ekin Duran




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Ekonomide soğuma işaretleri başladı

Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler dengesi beklentilere paralel olarak, eylül ayında 1,88 milyar dolar fazla verdi. Böylelikle haziran ayındaki 674 milyar dolarlık fazlanın ardından, aylık bazda yılın ikinci cari fazlası verilmiş oldu.

28 Kasım 2023
Ekonomide soğuma işaretleri başladı

Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler dengesi beklentilere paralel olarak, eylül ayında 1,88 milyar dolar fazla verdi. Böylelikle haziran ayındaki 674 milyar dolarlık fazlanın ardından, aylık bazda yılın ikinci cari fazlası verilmiş oldu. 

12 aylık cari açık ise 51,7 milyar dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 118 milyon dolar fazla verdi. Bu durum ekonomide soğumanın başladığını ve talebin düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 657 milyon dolar olarak gerçekleşirken, net hata ve noksan kalemi ise eylülde 208 milyon dolar, ocak-ey-lül döneminde 1,41 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. 

Öte yandan hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 253 milyon dolar olarak açıklanırken, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 33 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 851 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 131 milyon dolar net giriş kaydetti.

1 MİLYAR DOLARLIK NET GİRİŞ

Bununla birlikte, portföy yatırımlarında 1 milyar 18 milyon dolarlık net giriş olurken, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar ise 337 milyon dolar olarak kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 263 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 90 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. 

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 429 milyon dolar ve diğer sektör 400 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 258 milyon dolar net azalış gösterdi.

Öte yandan, Goldman Sachs Türkiye'ye ilişkin cari açık beklentisini değiştirdiğini açıkladı. Türkiye'de cari açığın artık risk oluşturmadığını belirten Goldman Sachs, açığın daha sürdürülebilir seviyelere doğru ilerlediğine işaret etti. 

Banka 2023 cari açık/GSYH tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,1'e çekti. 2024 yılı için ise banka piyasa beklentisinin altında olan yüzde 1,8'lik beklenti içinde olduğunu belirtti. Banka tahvillere önümüzdeki dönemde girişler yaşanmasını öngörüyor. 

Banka değerlendirmesinde "Cari işlemler hesabının artık bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz çünkü hem ileriye dönük olarak iyileşmeye devam etmesini bekliyoruz hem de faizlerdeki artışın bunu karşılamak için yeterli fonlamayı çekeceğine inanıyoruz" denildi.
 

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Aram Ekin Duran
Aram Ekin Duran




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