Ekonomistler 2025 enflasyon tahminlerini paylaştı

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi katkılarıyla kurulan Ekonomik Araştırmalar Forumu’nun düzenlediği “2025 Yılında Türkiye Ekonomisi” başlıklı konferansta bu yılın ekonomik görünümüne dair öngörüler paylaşıldı.

TCMB eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Hakan Kara, Emekli Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp ve TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç’ın konuşmacı olarak katıldığı panele enflasyon tahmini damgasını vurdu. Merkez Bankası’nın yüzde 21 enflasyon tahminini iyimser bulan ekonomistler, yüzde 30 ve üzeri bir enflasyon öngördüklerini ilettiler.

Konferansın açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Enflasyonu düşürmenin ilk aşamasında ilerleme sağladığımızı görüyoruz. Ancak şimdi daha zorlu bir süreç başlıyor. Dezenflasyon süreci 2025’te de devam edecek, ancak hedeflenen seviyelere ulaşabilmemiz için bütüncül bir bakış açısıyla hareket ederek para politikasını daha uyumlu bir mali politika ve yapısal reformlarla desteklememiz gerekiyor. Bunun için enflasyonla mücadele konusunda sağlanan toplumsal mutabakatı bozacak adımlardan kaçınılmalı, para politikasının doğru işleyişinden ve Merkez Bankası bağımsızlığından ödün verilmemeli, gelirler ve maliye politikasını da içeren daha kapsamlı bir uzun vadeli program tasarlanmalı, enerji ve tarım-gıda gibi sektörlerde ihtiyaç olan reformlar yapılmalı” dedi.

TAHMİNLER İYİMSER

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerinin iyimser olduğunu belirterek, “Yıl sonu için enflasyonda yüzde 32 öngörümüz var. Bu yıl yüzde 3 büyüme öngörüyoruz. 12-15 puan kadar enflasyonda iniş olursa MB’nin da bu miktarda bir faiz indirimine gidebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Enflasyonla mücadelede belli bir aşamanın geri kaldığını ve artık bundan sonrasının daha zor olacağını kaydeden TCMB eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Hakan Kara, “Türkiye en alttaki meyveleri topladı. Moody’s belki bir not artırım daha yapabilir gibi görünüyor” ifadelerini kullanarak, yılın ikini yarısında ise enflasyonun hangi hızda düşeceğinin önemli olacağını aktardı.

Şu anda iç talebin yeterince durdurulamadığını ve sanayi üretiminin de zor durumda olduğunu kaydeden Kara “Enflasyonu kalıcı şekilde değiştirmek için bu tabloyu değiştirmemiz kazım. Maliye politikasının daha fazla sıkılaşması gerekiyor. 2025 yılında enflasyon düşecek ama resmi tahminlerin öngördüğü kadar hızlı düşmeyecek” diye konuştu.

Emekli Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız ise, “Toplumun geniş kesimi artık dayanamaz hale gelmiş durumda enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi teknik değerlerle olmuyor” dedi.

Panel konuşmacısı TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç da şunları aktardı: “Para politikası üzerine düşeni yaptı. Sadece para politikası ile enflasyonu buralara kadar çekebiliyorsunuz. Şu anda piyasada oluşan konsensüs yüzde 30’lara kadar enflasyon geliyor ve 30’ların altına çekmek son derece güç olacak. Şu anda net bir konsensüs var. Para politikası da yaklaşık 20 puanlık gevşemeye gidecektir. 8 toplantı var her toplantıda 250 baz puan indirim ile karşılaşma ihtimalimiz mevcut. 2025 kıymetli bir yıl harcarsak 2026 zor geçecek.”