EMITT, 26. yılında 40 bin turizm profesyonelini buluşturucak

Turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı–EMITT’te her yıl 40.000’e yakın sektör profesyonelini ve seyahat severi ağırlıyor. Sektöre yeni iş ve iş birliği olanakları sunan bir turizm zirvesi niteliğini taşıyan fuar bu yıl 26. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında düzenlenen EMITT, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda ve KOSGEB tarafından da destekleniyor. EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın ile 26. Kez kapılarını açmaya hazırlanan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı–EMITT’i ve turizm beklentilerini konuştuk.

Kısa bir süre önce Hyve Group, bayrağı ICA Group'a devrettiğini duyurdu. Bu değişiklik hakkında bilgi verir misiniz?

2022 yılı itibarıyla Türkiye’nin dünyaya ve Avrasya’ya açılan kapısı olan Hyve Group, Türkiye operasyonlarını ICA Events’e devretti. Genel merkezi Londra'da bulunan ICA Group, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Çin'deki temsilcilikleriyle Polonya, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da 50'yi aşkın fuar, sergi ve konferans düzenlemektedir. Devir anlaşması kapsamında Türkiye pazarına giriş yapan ICA Group Türkiye'deki öncü fuarları düzenlemeye devam edecek. ICA Group olarak, Yapı (Yapı Fuarı-Turkeybuild Istanbul), turizm (EMITT), kozmetik (BeautyEurasia), gıda (WorldFoodIstanbul), raylı sistemler ve lojistik (Eurasia Rail) sektörlerindeki Türkiye'de önde gelen uluslararası fuarları düzenliyoruz. Özellikle son yıllarda fuarlarımızda katılımcı ülke ve ziyaretçi sayılarımız rekor düzeyde devam ediyor. Hedefimiz, Türkiye’nin potansiyelini daha zenginleştirmek, ekonomimize hem zemin hazırladığımız iş ortaklıkları hem de kanaat önderi konumumuzla katkı sağlamak.

26. EMITT Fuarı hakkında bilgi verir misiniz? Fuar bu yıl ne kadarlık büyüme gerçekleştirecek?

Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı–EMITT’te her yıl 40.000’e yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen seyahat severi ağırlıyoruz. Son 25 yıldır sektöre yeni iş ve iş birliği olanakları sunan bir turizm zirvesi konumunda yer alan fuarı bu yıl 8 – 11 Şubat 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 26. kez gerçekleştireceğiz. TUROFED ve TTYD iş ortaklığında düzenlenen EMITT, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda ve KOSGEB tarafından da destekleniyor.

Geçen yıl, EMITT’te, 110 ülkeden 33.595 ziyaretçi ve 500’e yakın katılımcı ağırladık. Bu yıl da bu rakamlara ulaştığımızı hatta aşabileceğimizi söyleyebiliriz. Şu ana kadar 20’den fazla ülkeden 400’den fazla katılımcı kesin katılım bilgisi paylaştı. Önümüzdeki dönemde bu rakamların katlanarak artacağını öngörüyoruz. EMITT, Türkiye’den 100’ün üzerinde belediye ve valiliği dünya ile buluşturmaya hazırlanıyor. Doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel değerlerin, yöresel lezzetlerin yerli ve yabancı binlerce katılımcı ile buluşacağı EMITT Fuarı’nın yıldızları, Anadolu’nun markalaşan destinasyonları olacak. Ülkemizden Balıkesir, Edirne, Antalya, Konya, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi pek çok büyükşehir ve turizm markası olan veya bu yolda ilerleyen yörelerimiz EMITT’te temsil edilecekler. Belediyelerin yanı sıra Gezinomi, Elite World Hotels, Odamax, Hotelrunner, Jolly Tur gibi önemli firmalar fuar için yerini aldı.

Fuarla eş zamanlı gerçekleşecek etkinlik programı kapsamında öne çıkacak konular neler?

EMITT 2023 Etkinlik Programı’nın ana başlıklarını başta sürdürülebilirlik olmak üzere, sağlık ve wellness turizminde Türkiye’nin vizyonu ve çalışmaları, müşteri deneyimini geliştiren çığır açacak teknolojik uygulamalar, kültürel mirasımızın tanıtımı ve marka çalışmaları, eco, agro ve lüks turizm konusundaki iyi örnekler ile gastronomi oluşturacak. EMITT etkinlikleri, pek çok iş birliği fırsatı yaratmanın yanında, sektöre gerçekçi bir gelecek vizyonu sunarak, sürdürülebilir turizm yatırımları ve projeler için yol gösterici rol oynayacak. Turizm sektörünün gündemi etrafında şekillenen EMITT ayrıca, çevre duyarlılığı, dijitalleşme, markalaşma, sürdürülebilirlik ve sektöre yön veren firmaların pek çok inovatif projesinin ve fikirlerinin paylaşıldığı lider bir fikir ve bilgi paylaşım platformu olacak. Bu yıl yeni seyahat trendleri, turizm hedefleri gibi turizmin geleceği hakkında birçok önemli konu masaya yatırılacak.

Hosted buyer programına olan ilgi nasıl?

Fuar kapsamında her yıl gerçekleşen “davetli tur operatörü” programına geçen yıl 52 ülkeden 200'ü aşkın davetli tur operatörü katıldı. 2023 yılı için de planladığımız bu rakamların üstüne çıkması. EMITT’te bu yıl; Fransa, Rusya, Tunus, Kanada, İspanya, İngiltere, ABD, İsviçre, İran, İtalya, Yunanistan ve Azerbaycan’ın da içinde olduğu 55 ülkeden 200’ü aşkın davetli tur operatörünü ağırlamaya hazırlanıyoruz. Firmaların iş hacimlerini arttırma olanağı bulacağı fuarda, daha verimli görüşmeler yapılabilmesi adına geliştirilen B2B randevu sistemimiz aracılığıyla katılımcılar hosted buyer’lar ile (davetli tur operatörü) önceden randevulaşarak görüşme imkanına sahip olacaklar.

Fuara en çok hangi ülkelerden talep geliyor?

Şu ana kadar dünyanın farklı coğrafyalarından katılım talebi aldık. Bu yıl EMITT Fuarı’nda; Arjantin, Bulgaristan, KKTC, Azerbaycan, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Küba, İran, Kosova, Malta, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Fas, Uganda, Kenya ve Maldivler başta olmak üzere 20’den fazla ülkeye ev sahipliği yapacağız. Ülkeler, kuracakları stantlarda, coğrafi özelliklerini, tarihsel ve kültürel ögelerini, yemeklerini ve folklorlarını tanıtarak İstanbullulara renkli bir fuar deneyimi yaşatacak.

Ülke turizminin gelişimine yönelik bir sektörün uzmanı olarak mevcut durumla ilgili görüşleriniz neler? Türkiye’nin 2023 hedeflerinden bahseder misiniz?

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye turizminde, 'rekor yılı' olarak bilinen 2019 da turist sayısı 51,7 milyon, turizm geliri ise 34,5 milyar dolara ulaşmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre 2022 yılı sonunda beklenti ise 51,5 milyon turist, 46 milyar turizm geliri olarak açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye’nin 2023 yılı turizm geliri beklentisinin 56 milyar dolar, turist sayısının ise 60 milyon seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu rakamları analiz etmemiz gerekirse 2023 yılında özellikle turizm gelirlerimizde büyük bir artış bekleniyor. Bu da turizm ihracat gelirlerimize oldukça önemli bir katkı yapacaktır.

Sağlık turizminin ön plana çıkarıldığı bir EMITT göreceğiz. Sağlık turizminin Türkiye’deki durumu ve ülkemizde bu alandaki gelişmeler hakkında neler söylersiniz?

Türkiye’nin 2022 yılında sağlık turisti sayısı 1 milyona ulaşırken sağlık turizmi gelirlerinin TÜİK verilerine göre 2 milyar dolar olması bekleniyor. Ancak estetik sağlık hizmetleri ile gelirin 7 milyar dolara ulaştığı öngörülüyor. Bu çerçevede 2023 yılı için Türkiye’nin sağlık turisti sayısı hedefi 1,5 milyon. Turizm geliri hedefi TÜİK sınıflamasına göre 2,5 milyar dolar, estetik hizmetleri dahil olarak ise 10 milyar dolar. Son yıllarda Türkiye açısından çok önemli bir pazar haline gelen sağlık turizmi bu yıl da EMITT Fuarı’nın önemli konuları arasında bulunuyor. EMITT, Türkiye’nin sağlık turizminin de dünyaya açılan kapısı olmaya devam edecek ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağlık turizmi profesyonellerine yer verecek.



