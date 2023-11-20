Endüstriyel kenevir, tarıma yeni soluk getiriyor

Tekstilden, gıdaya, inşaattan kedi kumuna kadar çok geniş kullanım alanı bulunan kenevirde yeni dönem başlıyor. KENEVİRO, 30 milyon dolar yatırım yaparak Samsun Havza OSB’de kurduğu kenevir işleme fabrikasıyla, tohumdan nihai ürüne kadar üretim zincirini kuruyor. Fabrika 2024 ocak sonunda tam kapasite üretime geçmiş olacak. KENEVİRO, Samsun tesisinde ham ve boyalı elyaf üretimi, boyalı ve ham iplik üretimi, kıtık üretimi, kıtıktan yüzde 100 doğal kedi kumu ve hayvan altlığı üretimi yapacak. Endüstriyel kenevirin ithalattan bağımsız, sıfır ithalatla tamamen yüzde 100 ihracat yapma potansiyeli sunduğunu söyleyen KENEVİRO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balkuv, “19 Mayıs Üniversitesi’nin geliştirdiği tohumları sözleşmeli tarım ile bölge çiftçisine ektiriyoruz. Verdiğimiz fiyatla çiftçinin temel ürünlerden daha fazla kazanmasını sağlıyoruz. Bu yatırım milli bir projedir” dedi.

CUMHURBAŞKANI DESTEKLİYOR

KENEVİRO Tarım, Amasya’nın Suluova ilçesinde kurduğu ve 2024 yılı Ocak ayı sonunda tam kapasite faaliyete geçecek fabrikanın üretimi için ekilen kenevirlerin hasadı için bölgedeki Kenevir ekimi yapan çiftçilerin katılımıyla Kenevir Hasadı bilgilendirme toplantısı düzenledi. KENEVİRO Tarım yöneticileri, Türkiye’nin ithalat yükünü yarı yarıya düşürecek olan endüstriyel kenevirin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kötü niyetli kullanımlar nedeniyle ekimi yasak olan kenevirin, Türkiye dahil bir çok ülkede üretimi yasaktı. 2016 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle, kenevir yetiştirilecek yerlerde, ekiminin izne bağlanması, gerekli kontrollerin yapılması ve izinsiz ekimlere uygulanacak işlemlere ilişkin esaslar belirlendi. 2019 yılında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırmak ve ülkemizin kenevir üretim hacmini artırmak için bir karar aldıklarını açıklamasının ardından, 20 şehir pilot bölge olarak belirlendi ve Kenevire yönelik tarımsal politikalar yeniden şekillendi.

EN İYİ BÖLGE SAMSUN

KENEVİRO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balkuv, yatırıma başlama süreçlerini şöyle anlattı:

“İlk denememizi 2020 yılında Sakarya’da yaptık. Ancak olumlu bir hasat sonucuna ulaşamadık. Araştırmalarımız sonucunda Kenevir tarımı ve sanayisi için merkez olarak doğru ilin Samsun olduğuna karar verdik ve Samsun Havza OSB’de karar kıldık.

2022 yılının başında KENEVİRO’yu kurduk ve 19 Mayıs Üniversitesi’nde ıslah çalışması tamamlanan yerli sertifikalı tohum Narlı’nın ihalesine girdik. Narlı’nın 10 yıllık üretim ve satış haklarını aldık. İlk yıl verilen Narlı anaç tohumlar ve yerel Narlı Saray tohumu ile sözleşmeli tarım modeli ile 700 dekar ekim yaptık. 2023 yılında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün geliştirmiş olduğu sertifikalı YILMAZ tohumunun ihale ile 10 yıllık üretim ve satış haklarını aldık. 2023’te yine sözleşmeli tarım modeli ile 301 çiftçimizle 5 bin 200 dekar kenevir ektik ve 15 çiftçimizle 1500 dekar keten ekiyoruz. Kenevirde 3 bin 700 dekar sap hasatları tamamlandı. 1500 dekar tohum hasatlarına da 15 Ekim’den sonra başladık.”

2024 yılında 16 bin dekar kenevir ve 4 bin dekar keten ekimi hedeflediklerini söyleyen Balkuv, “2025’te hedefimiz ise ekim olarak 28 bin dekar kenevir ve 7 bin dekar keten. 2025 sonu itibariyle toplam 35 bin dekar kenevir ve keten ekmeyi hedefliyoruz” dedi.



a