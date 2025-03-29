“Enerjide halka arz planlıyoruz”

Otomotiv, yenilenebilir enerji, iklimlendirme, rüzgâr türbini kule üretimi ve sigorta gibi sektörlerde faaliyet gösteren Beyçelik, geçen yıl Gescrap Turkey’nin yüzde 50 oranında hissesini devralarak hurda metal geri dönüşüm sektörüne de adım attı. Geçen beş yıllık süreçte 300 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren holding, bu yıl da 53 milyon Euro yatırım planlıyor. Otomotiv yan sanayii alanında ağını geniş tutmak üzere ürün sunduğu ana şirketlere yakın fabrika kurarak ilerleyen holding, en son eklenen Romanya ile birlikte 16 tesis sayısına ulaştı. Geçen yılı 1,2 milyar dolar ciro ile kapattıklarını anlatan Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, bu yıl ise özellikle enerji tarafında planladıkları halka arzla yatırım ve büyüme yolculuğuna devam edeceklerini söylüyor. Aynı zamanda Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı olan Baran Çelik, grubun yeni dönem hedeflerini anlattı.

Ekonomist’in 16 Mart-29 Mart 2025 tarihli sayısından

Geçen yıl önemli bir satın alma ve yeni girişimlerle holding açısından nasıl bir büyümeyle kapandı?

Beyçelik grubu olarak ağırlıklı endüstriyel üretim yapıyoruz. Global ve yereldeki ekonomik belirsizlikler ve artan maaliyet gibi unsurlar faaliyet gösterdiğimiz sektörleri de etkilemiş durumda. Maaliyetlerimizi düşürmek yönünde aldığımız finansal önlemlerle 2024 yılını hedeflediğimiz şekilde tamamladık. Otomotiv, yenilenebilir enerji, iklimlendirme, rüzgâr türbini kule üretimi ve sigorta gibi faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin tümü dinamik ve hızlı dönüşüm içinde olan sektörler. Beyçelik olarak bu dönüşüme adapte olabilmek için gerekli yatırımlarımızı yapmış olmak bizim için büyük bir avantaj sağladı. Yenilikçilik vizyonumuz doğrultusunda rekabet gücümüzü artırmak amacıyla inovasyon, dijital dönüşüm ve AR-GE çalışmalarımıza odaklandık. Ayrıca geçen yıl yeni bir sektöre daha giriş yaptık. Sözünü ettiğiniz gibi yaptığımız satın alma ile Gescrap Turkey’nin yüzde 50 oranında hissesini devralarak hurda metal geri dönüşüm sektörüne girdik.

Cirosal açıdan hangi noktaya geldiniz? 2025 büyüme hedefiniz nedir?

2024 yılı sonu itibarıyla beş farklı sektörde, 16 fabrika ve 6 bine yakın çalışanımız ile faaliyet gösteriyoruz. 2024 yılı Beyçelik Grup ciromuz 1,2 milyar dolar, ihracatımız ise 255 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ise yüzde 20 büyüme öngörüyoruz.

Özellikle otomotiv yan sanayiinde önemli bir oyuncusunuz. Şirketin yurt dışında üretim ve ihracat açısından 2025 hedeflerinden söz eder misiniz?

Otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren şirketimiz Beyçelik Gestamp’ın Romanya’nın Piteşti şehrinde iki üretim tesisi bulunuyor. Şirketimizin merkezi olan Bursa’da geliştirdiğimiz üretim bilgi ve birikimimizle, ileri teknoloji yatırımlarını Romanya’ya da taşıdık. Yaptığımız önemli teknoloji yatırımıyla Romanya’da hem montaj ve pres hem de elektrikli araçların en önemli parçası olan akü grubunun tamamı ile ilgili üretimler yapacağız.

İklimlendirme işinde de varsınız. Orada nasıl ilerleyeceksiniz?

İklimlendirme sektöründeki şirketimiz Warmhaus pek çok farklı ülkeye ihracat yapıyor. Her ülkenin farklı regülasyonları veya coğrafyasına göre farklı ihtiyaçları olabiliyor. Üretim kapasitemiz, kullandığımız teknolojiler ve dinamik AR-GE ekibimizle uluslararası pazarlarda rekabet edebiliyoruz. Bu yıl için planlarımız arasında yurt dışı pazarlara sunmak üzere yeni kombi modellerimiz var. Ayrıca geçen yıl sonunda özellikle Avrupa pazarında talebi artan dikey panel radyatör üretimi için olan yatırımımızı tamamladık ve seri üretimi başlatarak müşterilerimize sunduk. Halihazırda yer aldığımız pazarlarda büyüme stratejimiz devam ederken, bu yıl Orta ve Doğu Asya pazarlarına da ağırlık vermeyi planlıyoruz. Yanı sıra enerji sektöründe de önemli yatırımlarımız var. Beyçelik Holding ve İspanyol GRI Renewable Industries ortaklığı ile Bandırma’da rüzgar türbini kule üretimi yapan şirketimiz Gesbey, geçen yıl üretiminin yüzde 62’sini ihraç etti. Uzak coğrafyalarda bulunan ülkeler de dahil olmak üzere 17 ülkeye ihracat yapıyoruz.

Enerjide şirketin üretim kapasitesi nedir? Bu alanda yeni lisans ve üretim planı var mı?

Bewen Enerji’de bugün için toplam kurulu gücümüz 197,5 MW’a ulaştı. Bewen Enerji’nin Aydın Turguttepe, Kayseri Yahyalı ve İzmir Adares olmak üzere üç ayrı lokasyonda projeleri bulunuyor. Bewen Enerji’nin Kayseri Yahyalı’daki RES’sine yardımcı ek kaynak olarak kuracağı güneş enerjisi santrali yatırımının ETKB kabulü ile 60 MW ilave kapasitesi devreye alındı. Toplam 71 MW olan yatırımın hızla devreye alınmasını planlıyoruz. Bu devreye alımla birlikte toplam kurulu gücümüzü 209 MW’ya çıkartmış olacağız. Bunun 136,5 MW’ı elektriksel güç, 71.4 MW’ı GES yardımcı kaynak olacak. Beyçelik Holding ve Elawan Energy ortaklığıyla faaliyet gösteren Bewen Enerji’nin halka arzını bu yıl gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yüzde 25 civarında bir kısmını halka arz ederek yeni yatırımlara kaynak yaratacağız. Kayseri’de bulunan RES Projemiz için 7 milyon Euro kapasite artışı yatırımımız olacak, diğer projelerimizde de kapasite artış yatırımlarımız 2025 ve 2026 yılında devam edecek. Toplam 53, 35 MW kapasite artışı planımız bulunuyor.

Yurt dışında büyüme, ihracat yolculuğu ve yeni pazarlara açılma konusunda görüşleriniz nedir?

Ülkeler arası ticaret ve şirketlerin iş süreci planlamaları uzun vadeli öngörülere ve verilere bakılarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle biz de belirlemiş olduğumuz iş stratejilerimize uygun şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Holding olarak otomotiv endüstrisi ağırlıklı üretim yapıyoruz. Otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren Beyçelik Gestamp şirketimiz üre-

timini ağırlıklı olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’ya ihraç ediyor. 2024 yılında ciromuzun yüzde 60’lık kısmını bu pazarlara yaptığımız ihracatlar oluşturdu. 2025’te ihracatın ciromuzdaki oranını yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Otomotiv sektöründe ilk yurt dışı yatırımızı 2017 yılında Romanya Piteşti’de yapmıştık. Geçen yıl nisan ayında burada ikinci üretim tesisi yatırımımızı faaliyete geçirdik. İklimlendirme sektöründe panel radyatör, kombi, şofben ve kazan üretimi alanında faaliyet gösteren şirketimiz Warmhaus yüzde 100 yerli sermaye ile Bursa’da ürettiğimiz ürünleri 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyor. 2025 yılında da mevcutta bulunduğumuz pazarlarda payımızı genişletmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yurt dışında Orta Asya ve Doğu Asya pazarlarına ağırlık vermeyi planlıyoruz. Bu bölgelerde kombi segmentinde büyüme potansiyeli görüyoruz. Avrupa’da olduğumuz ülkelerde ise mevcut pazar payımızı korumak üzere aktifliğimiz devam ediyor. Warmhaus’un ayrıca 2017 yılında İngiltere’de faaliyete geçirdiği bir satış ofisi ve deposu bulunuyor. Beyçelik grup şirketleri olarak kısa vadede yurt dışında ek bir yatırım planımız bulunmuyor.