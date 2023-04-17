Enflasyon 51 aydır kesintisiz artıda

Hızla 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine doğru yol alıyoruz. Gerek iktidarın gerekse muhalefetin en önemli vaatlerinin başında enflasyonu düşürmek, bir başka deyişle vatandaşın sırtına binen hayat pahalılığını hafifletmek var.

Ancak ne yazık ki vaat edildiği gibi birkaç yıl içerisinde enflasyonu tek hanelere indirmek hiç de kolay değil. Zira ekonomik sistemimizdeki pek çok parametre şaşmış durumda. Faiz politikasından cari açığa, sanayi üretiminden işsizliğe kadar makroekonomik göstergeleri yeniden stabil ve yönetilebilir değerlere çekmek için önce kemerleri daha da sıkmamız kaçınılmaz olacak.

Bu arada sandığa gitmeye haftalar kala, enflasyon yüzde 50 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Oysa Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 3 Mart 2022 tarihinde yani yaklaşık 13 ay önce yaptığı sosyal medya paylaşımında, "2023 seçimlerine enflasyonda tek hane ile gireceğiz" demişti.

Maalesef bugün, Sayın Bakan'ın bu öngörüsünden çok uzağız. TÜİK'in mart ayı enflasyon verilerine göre, martta aylık enflasyon yüzde 2,29 ile beklentilerin altında gelse de başta gıda ve hizmet grubundaki fiyat artışları yüksek seyretmeye devam etti. Böylelikle enflasyondaki kesintisiz yükseliş 51'inci ayını da görmüş oldu.

Yıllık enflasyon şubattaki yüzde 55,2 seviyesinden yüzde 50,51'e gerilerken, bunda giyim ve ayakkabı grubundaki fiyat düşüşleri etkili oldu.

Enflasyondaki aylık yükselişte ise gıda, eğitim ve hizmet fiyatlarındaki artışlar rol oynadı. Hizmet enflasyon yüzde 3,08, malların enflasyonu ise yüzde 1,98 olarak hesaplanırken, ilk çeyrekte hizmet enflasyonu yüzde 19,82'ye çıktı.

ÜFE-TÜFE MAKASI DARALIYOR

TÜİK verilerine göre yurtiçi üretici fiyatları endeksi de martta yüzde 0,44 arttı ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 62,45 hesaplandı.

TÜFE'nin de yüzde 50,51 olduğu göz önüne alındığında Yİ-ÜFE, TÜFE makası 11,94 puan ile son iki yılın en düşük seviyesine indi. Sonuç olarak nisan ayı ile gelecek olan elektrik ve doğal gaz indirimleri sonucunda 14 Mayıs seçimlerine yüzde 40-45 bandında bir enflasyonla girmemiz olası gözüküyor.

