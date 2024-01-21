Enflasyon özel markalı ürünlere talebi tetikledi

Geçen yıl yüzde 72’leri aşan gıda enflasyonu ile artan maliyetler ve raflarda tüketiciye yansıyan fahiş fiyatlar, kayıt dışı ve private label ürünlere talebi körükledi. Bu yıl da gıda ürünlerinde fiyat artışlarının sürmesi ve tüketicilerin fiyat odaklı alışverişe devam etmesi bekleniyor.

Yüksek enflasyonun en çok hissedildiği gıdada yaşanan fiyat artışları, tüketicileri mutfak alışverişinde alternatif arayışına itti. Enflasyonun etkisiyle market raflarına yansıyan fiyat artışları, tüketicilerin tercihini private label (PL) yani özel markalı ürünlere kaydırdı.

2016 yılına yüzde 15 ile private label ürünlerde global ortalamanın gerisinde kalan Türkiye, 2023 yılında global ortalamanın 4 puan üstüne çıktı. 2023’te private label ürünlerin pazar payı yüzde 26’ya dayandı.

Bu yıl ise artışın katlanarak devam edeceği ve enflasyon artışına karşı tüketicilerin daha düşük fiyatlı private label ürünlere yönelmesinin enflasyona bir miktar fren etkisi yapacağı tahmin ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl gıda ürünlerinde yüzde 72 artış yaşandığını belirten TOBB Gıda Meclis Başkanı Necdet Buzbaş, gıda fiyatlarındaki artışın bu yıl da devam edeceğini söylüyor.

Tüketicilerin süt ve süt ürünleri gibi hava koşullarına duyarlı ürünlerde bile talebini semt pazarlarına kaydırdığına dikkat çeken Buzbaş, mevcut ekonomik koşullarda kayıt dışı olarak tanımladığı bu satışların yanı sıra fiyat avantajlı private label ürünlerin de pazar payını daha artıracağını kaydediyor.

2024 yılında gıda fiyatlarında en az yüzde 50 artış beklediğini vurgulayan Necdet Buzbaş, gıda sektöründe fiyat artışlarını her yönüyle ele alan bir enflasyon çalıştayı düzenlemek üzere çalıştıklarını da sözlerine ekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.