Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'te

Mevcut Durum ve Beklentiler

Mart 2026 Oranı: Mart ayında sözleşme yenileyenler için geçerli olan (Şubat verilerine dayanan) yasal üst sınır %33,39 olarak uygulanmıştı.

Yasal Sınır: Konut kiralarında %25'lik sabit sınır 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdiği için, 2026 yılında da hem konut hem de iş yeri kiralarında artış tavanı doğrudan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanıyor.

Üst Limit Kuralı: Ev sahibi, açıklanan bu oranın üzerinde bir zam talep edemez; ancak taraflar bu oranın altında bir rakam üzerinde anlaşabilirler.