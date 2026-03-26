ARA
DOLAR
44,44
0,27%
DOLAR
EURO
51,15
0,19%
EURO
ALTIN
6520,37
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'te

Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'te

Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'te. Nisan 2026'da kira sözleşmesini yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar için kritik verinin açıklanacağı tarih netleşti. Peki Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Ekonomist
[email protected]

Türk Borçlar Kanunu gereğince, kira artışlarında yasal üst sınır olan TÜFE 12 aylık ortalaması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek Mart ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak.

Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı kira artış oranını belirleyecek olan Mart 2026 enflasyon verileri, TÜİK tarafından 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu tarihte açıklanacak olan "12 aylık TÜFE ortalaması", Nisan ayı boyunca yapılacak yenilemeler için yasal tavan zam oranını oluşturacak.

 

 Mevcut Durum ve Beklentiler

Mart 2026 Oranı: Mart ayında sözleşme yenileyenler için geçerli olan (Şubat verilerine dayanan) yasal üst sınır %33,39 olarak uygulanmıştı.

Yasal Sınır: Konut kiralarında %25'lik sabit sınır 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdiği için, 2026 yılında da hem konut hem de iş yeri kiralarında artış tavanı doğrudan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanıyor.

Üst Limit Kuralı: Ev sahibi, açıklanan bu oranın üzerinde bir zam talep edemez; ancak taraflar bu oranın altında bir rakam üzerinde anlaşabilirler.

 

 Örnek Hesaplama (Mart 2026 Verisine Göre)

Eğer Nisan ayı oranı da Mart ayındaki gibi %33,39 seviyelerinde gerçekleşirse, hesaplama şu şekilde olacaktır:

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Kira Artış Oranı (Örnek): %33,39

Artış Tutarı: 6.678 TL

Yeni (Zamlı) Kira Bedeli: 26.678 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL