Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'te

Türk Borçlar Kanunu gereğince, kira artışlarında yasal üst sınır olan TÜFE 12 aylık ortalaması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek Mart ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak.
Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Nisan ayı kira artış oranını belirleyecek olan Mart 2026 enflasyon verileri, TÜİK tarafından 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu tarihte açıklanacak olan "12 aylık TÜFE ortalaması", Nisan ayı boyunca yapılacak yenilemeler için yasal tavan zam oranını oluşturacak.
Mevcut Durum ve Beklentiler
Mart 2026 Oranı: Mart ayında sözleşme yenileyenler için geçerli olan (Şubat verilerine dayanan) yasal üst sınır %33,39 olarak uygulanmıştı.
Yasal Sınır: Konut kiralarında %25'lik sabit sınır 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdiği için, 2026 yılında da hem konut hem de iş yeri kiralarında artış tavanı doğrudan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanıyor.
Üst Limit Kuralı: Ev sahibi, açıklanan bu oranın üzerinde bir zam talep edemez; ancak taraflar bu oranın altında bir rakam üzerinde anlaşabilirler.