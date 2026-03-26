2026 Mart ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Mart enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca vatandaşın ve piyasa aktörlerinin kilitlendiği Mart 2026 enflasyon verileri için takvim netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı kira artış oranlarını ve ekonomi rotasını belirleyecek bu kritik rakamları açıklayacak.
TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına az bir süre kala, ekonomi çevreleri ve vatandaşlar için kritik göstergeler netleşmeye başladı. 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00’da ilan edilecek bu rakamlar, sadece piyasa dengelerini değil, Nisan ayında sözleşme yenileyecek milyonlarca kiracının zam oranını da belirleyecek.
Enflasyon ve Kur Beklentilerinde Son Durum
Piyasa profesyonellerinin ve halkın enflasyon algısı arasında belirgin bir fark gözleniyor:
Aylık Tahmin (Mart): Piyasa katılımcıları Mart ayı için %2,18 oranında bir TÜFE artışı öngörüyor.
Yıl Sonu Hedefi: 2026 sonu için enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre artarak %25,38 seviyesine ulaştı.
Dolar Kuru: 2026 yıl sonu için öngörülen kur seviyesi 52,70 TL bandında seyrediyor.
Vatandaşın Algısı: Hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi ise piyasadan daha yüksek bir seyir izleyerek %49,8 düzeyinde gerçekleşti.
Nisan Ayı Kira Artışı ve TÜFE Üst Sınırı
Kira artış oranlarında yasal tavanı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması, Mart ayı verisinin eklenmesiyle Nisan ayı için güncellenecek.
Mevcut Durum: Mart ayı başında açıklanan (Şubat verilerine dayalı) yasal üst sınır %33,39 olarak uygulanmıştı.
Nisan Tahmini: Mart ayı aylık artışının %2,18 civarında gelmesi durumunda, 12 aylık ortalamanın yine bu bantlarda (%33-34 aralığında) seyretmesi bekleniyor.
Memur ve Emekli Maaş Farkı
Mart ayı verisi, Temmuz ayında yapılacak maaş zamları için gereken kümülatif enflasyon farkının üçüncü ayağını oluşturacak. Ocak ve Şubat aylarından gelen enflasyonun üzerine Mart verisi eklendiğinde, yılın ilk yarısı için oluşacak toplam farkın yarısı netleşmiş olacak.