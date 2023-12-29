Enflasyon ve kayıt dışına çözüm beklentisi

2023 yılında tarım ve hayvancılık sektörü enflasyon, kuraklık ve depremle zor günler yaşadı. Depremin verdiği 5 milyar dolarlık zarara karşılık, sektör temsilcileri 2024 yılında enflasyon canavarı ve ucuz ürün arayışıyla artan kayıt dışına çözüm bulunmasını bekliyor.

Tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde 2023’te savaş, enflasyonun durdurulamaz çıkışı ve yaşanan deprem felaketinin de etkisiyle zor bir sınav verildi.

Bu yıl tarımda bir miktar daralma yaşandı ve bunun en önemli nedeni de Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi oldu. Deprem, tarım ve kırsal sektörler üzerinde yıkıcı bir etki yarattı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun tahminlerine göre, toplam zarar 5 milyar doları aştı. Öte yandan enflasyonla yukarı çıkan maliyetler ve raflarda tüketiciye yansıyan fahiş fiyatlar, kayıt dışı ve private label ürünlere talebi körükledi.

Sektörde kayıt dışının payı yüzde 50’lere çıktığı private label ürünlerin ise payının yüzde 20’den yüzde 35’lere çıktığı ifade ediliyor.

2024 yılında bu rakamların artmaya devam edeceği öngörülürken, fiyatlarda en az yüzde 50 artış, private label ürünlerin payının ise yüzde 40’ları aşması bekleniyor. Bu süreçte iyi giden ihracat ise bir miktar yüzleri güldürdü.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.