ARA
DOLAR
34,18
0,03%
DOLAR
EURO
38,23
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
2898,24
-0,75%
GRAM ALTIN
BIST 100
9690,30
-0,89%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları

TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyon yükünü eşit olarak çekmeliyiz

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadele sürecinin başarıya ulaşması için toplumsal mutabakatın şart olduğunu belirtiyor. Hiçbir kesimin bu süreçte yükü tek başına üstlenmemesi gerektiğine işaret eden Turan, “Kamu kurumları da gerekli fedakarlıklarda bulunmalı” diyor.

30 Eylül 2024 | 14:35
TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyon yükünü eşit olarak çekmeliyiz

Eylül başında yenilenen Orta Vadeli Program’a (OVP) göre Türkiye’nin bu yılı yüzde 3,5 büyümeyle kapatması öngörülüyor. Toplumun bütün kesimlerini derinden etkileyen enflasyon canavarı için en son Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 ortasında yüzde 20-30 arasında seyredeceğini ifade etti.

Enflasyonla mücadelenin beraberinde ekonomide soğumayı da getirdiğini aktaran Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ise Ekonomist’e yaptığı açıklamada, özellikle sanayi üretiminin bu aşamada daha fazla etkilendiğini ve tüm sektörlere yayılmış bir yavaşlama olduğunu kaydediyor. Turan, enflasyonla mücadele sürecinin başarıya ulaşması için toplumsal mutabakatın şart olduğunu belirtiyor.

Hiçbir kesimin bu süreçte yükü tek başına üstlenmemesi gerektiğine işaret eden Turan, kamunun da gerekli fedakarlıklarda bulunması gerektiğini anlatıyor. Orhan Turan ile ekonominin kronikleşen sorunları ve Türkiye’nin yeni ekonomik düzendeki yerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Sibel Atik
Sibel Atik




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2898,24 -0,75%
  • ALTIN ONS 2637,56 -0,78%
  • BIST 100 9690,3 -0,89%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,941 0,463%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34987 -0,12282%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,75 -1,6698%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1782 0,0258%
  • EURO/DOLAR 1,1176 0,1061%
  • EURO/TURK LIRASI 38,234 0,1758%
  • STERLIN/DOLAR 1,33917 0,14358%
Borsa Haberleri
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)
Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan 'söylentilerle ilgili' açıklama
Piyasalar son işlem gününe pozitif başladı
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (26 Eylül)
Coca Cola İçecek'ten satın alma açıklaması
Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
GERİ
İLERİ
Pazartesi günü 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
Vestel CEO'suna göre şirket değerini artıracak 2 strateji
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 8 şirket
Haftanın kazandıranı yine altın oldu!
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
Göltaş Çimento (GOLTS) temettü tarihini duyurdu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.09.2024)
Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan 'söylentilerle ilgili' açıklama
Piyasalar son işlem gününe pozitif başladı
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (26 Eylül)
Coca Cola İçecek'ten satın alma açıklaması
Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL