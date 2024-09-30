TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyon yükünü eşit olarak çekmeliyiz

Eylül başında yenilenen Orta Vadeli Program’a (OVP) göre Türkiye’nin bu yılı yüzde 3,5 büyümeyle kapatması öngörülüyor. Toplumun bütün kesimlerini derinden etkileyen enflasyon canavarı için en son Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 ortasında yüzde 20-30 arasında seyredeceğini ifade etti.

Enflasyonla mücadelenin beraberinde ekonomide soğumayı da getirdiğini aktaran Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ise Ekonomist’e yaptığı açıklamada, özellikle sanayi üretiminin bu aşamada daha fazla etkilendiğini ve tüm sektörlere yayılmış bir yavaşlama olduğunu kaydediyor. Turan, enflasyonla mücadele sürecinin başarıya ulaşması için toplumsal mutabakatın şart olduğunu belirtiyor.

Hiçbir kesimin bu süreçte yükü tek başına üstlenmemesi gerektiğine işaret eden Turan, kamunun da gerekli fedakarlıklarda bulunması gerektiğini anlatıyor. Orhan Turan ile ekonominin kronikleşen sorunları ve Türkiye’nin yeni ekonomik düzendeki yerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.