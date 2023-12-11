Enko Enerji cirosunu yüzde 497 artırdı

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında Gaziantep merkezli Sanko Holding’in iştiraki Enko Enerji Sanayi, yüzde 497’lik artışla cirosunu en çok artıran şirket oldu. Enko Enerji Sanayi, cirosunu 2022’de 6 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı başardı.

Türkiye ekonomisine katkı sağlayan şirketler sadece İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük kentlerden çıkmıyor, Anadolu kentlerinde de gizli kahramanlar var. Bunlardan biri de ‘Doğunun Paris’i olarak anılan Gaziantep’ten çıkan Enko Enerji Sanayi şirketi.

Ekonomist Dergisi’nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında, 2022 yılı verilerine göre, bir önceki yıla oranla cirosunu yüzde 497 artıran şirket, 2021’de 1 milyar 4 7 milyon TL olan cirosunu 2022’de 6 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı başardı.

Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, başarılarının sırrını şöyle özetliyor: “2022 yılında yaptığımız iş stratejisi çalışmalarımızın sonucu olarak en önemli hedeflerimizden birini ‘1.000 MW’a ulaşan toplam kurulu gücümüzü önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüzde 100 artırmak’ olarak belirlemiştik.

Bu amaçla da toplam kurulu gücümüzü 2.000 MW seviyesine getirmek yönünde hazırlık çalışmalarına başladık. Temelini attığımız bu çalışmalar meyvelerini hızlıca verdi ve bu da finansal sonuçlarımıza erkenden yansımaya başladı.”

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.