ARA
Bist 100
7913,76
0%
Bist 100
Dolar/TL
28,9903
0,0194%
Dolar/TL
Euro/TL
31,2331
0,149%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0769
0,0539%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1862,95
-0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları

Enko Enerji cirosunu yüzde 497 artırdı

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında Gaziantep merkezli Sanko Holding’in iştiraki Enko Enerji Sanayi, yüzde 497’lik artışla cirosunu en çok artıran şirket oldu.

11 Aralık 2023
Enko Enerji cirosunu yüzde 497 artırdı

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında Gaziantep merkezli Sanko Holding’in iştiraki Enko Enerji Sanayi, yüzde 497’lik artışla cirosunu en çok artıran şirket oldu. Enko Enerji Sanayi, cirosunu 2022’de 6 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı başardı.

Türkiye ekonomisine katkı sağlayan şirketler sadece İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük kentlerden çıkmıyor, Anadolu kentlerinde de gizli kahramanlar var. Bunlardan biri de ‘Doğunun Paris’i olarak anılan Gaziantep’ten çıkan Enko Enerji Sanayi şirketi.

Ekonomist Dergisi’nin Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında, 2022 yılı verilerine göre, bir önceki yıla oranla cirosunu yüzde 497 artıran şirket, 2021’de 1 milyar 4 7 milyon TL olan cirosunu 2022’de 6 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı başardı.

Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, başarılarının sırrını şöyle özetliyor: “2022 yılında yaptığımız iş stratejisi çalışmalarımızın sonucu olarak en önemli hedeflerimizden birini ‘1.000 MW’a ulaşan toplam kurulu gücümüzü önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüzde 100 artırmak’ olarak belirlemiştik. 

Bu amaçla da toplam kurulu gücümüzü 2.000 MW seviyesine getirmek yönünde hazırlık çalışmalarına başladık. Temelini attığımız bu çalışmalar meyvelerini hızlıca verdi ve bu da finansal sonuçlarımıza erkenden yansımaya başladı.”

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1862,95 -0,2%
  • ALTIN ONS 1998,75 -0,21%
  • BIST 100 7913,76 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9903 0,0194%
  • EURO/TURK LIRASI 31,2331 0,149%
  • EURO/USD 1,0769 0,0539%
  • INGILIZ STERLINI 1,25434 -0,03785%
  • JAPON YENI 145,498 0,401%
  • KANADA DOLARI 1,35845 -0,02134%
  • RUS RUBLESI 91,305 -0,9224%
Günün En Çok Okunanları
Bir dönemin akıllı telefon devi geri dönüş planlıyor
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte Bu Yılki İlk 3 (2023)
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte Bu Yılki İlk 3 (2023)
Bakan Şimşek'in yatırım turunun yeni durağı
Bakan Şimşek'in yatırım turunun yeni durağı
Elektrik, şarj ağı... EPDK 20 şirkete lisans verdi
GERİ
İLERİ
Bir dönemin akıllı telefon devi geri dönüş planlıyor
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
Ve yeni asgari ücret için süreç bugün başlıyor
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte Bu Yılki İlk 3 (2023)
Kripto parada yeni dönem geliyor: Hazırlıklar yoğunlaştı
'Son yıllarda talep artıyor ama usta sayısı azalıyor, çırak yetişmiyor'
Okuma yazma bilmeyen biri kredi için kefil olursa ne olur? Yargıtay kararı...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte Bu Yılki İlk 3 (2023)
Bakan Şimşek'in yatırım turunun yeni durağı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL