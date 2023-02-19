Eskişehir'deki tesisle 100 kişiye iş sağlayacak

Geçen yıl 430 milyon TL ciroya ulaşan Zühre Giyim, Eskişehir'de üretim tesisi kurdu. Nitelikli iş gücü nedeniyle Eskişehir'e yatirım yaptıklarım aktaran Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, burada 100 kişiye istihdam sağlayacaklarını söylüyor.

05-18 Şubat 2023 tarihli sayıdan

Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 35 ülkeye ihracat yapan tesettür giyim markası Zühre, Eskişehir'de tesis yatırımına gitti. Eskişehir OSB'de yaklaşık 20 milyon TL harcayarak tesis yatırımını tamamlayan ve burada üretime başlayan şirket, satış ve pazarlamada ise İstanbul merkezli olmaya devam edecek.

Nitelikli personel nedeniyle Eskişehir'de üretime dönük bu önemli bir yatırımı devreye alan şirket, burada yaklaşık 100 kişiyi istihdam edecek. Sarar, Çetinkaya gibi birçok önemli markaya ev sahipliği yapan Eskişehir'in tekstilde önemli bir deneyime sahip olduğunu ve bu nedenle buraya yatırım yaptıklarını aktaran Zühre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, "Üretime dönük yatırımlarımızı sürüyor.

Fakat personel eksikliği de büyük sorun. Yeni jenerasyon tekstilde olmayı pek tercih etmiyor. Bu nedenle daha cazip fırsatların olduğu teşvikli bölgelerde yatırım yapmak yerine nitelikli iş gücüne sahip Eskişehir'i tercih ettik" diyor.

AMERİKA PAZARINA ODAKLANDI

Üretiminin yansını yurtdışına ihraç eden ve pandemide bu rakamı yüzde 60'a çıkaran şirket, geçen yılı 430 milyon TL ciro ile kapattı. 35 ülkede 257 satış noktasıyla tüketicilere ulaşan marka, bu yıl yeni pazarları da gündemine aldı.

Şirket 2023'te potansiyelin yüksek olduğu Amerika pazarına odaklandı. En çok satış yaptığı Irak, İran, Lübnan, Fas ve Cezayir'in yanı sıra İspanya, Almanya, Hollanda ve İngiltere'ye ihracatı da artıran şirket, bu yıl Amerika pazarına açılacak. Üretimin yarısını yurtdışına ihraç eden şirket, Amerika pazarına ilk etapta online satışlara ağırlık vererek girecek.

YURTDIŞINDA MAĞAZALAŞACAK

Şirketin en büyük pazar payının Ortadoğu ülkelerinde olduğunu belirten Erhan Yazıcıoğlu, "Avrupa ülkelerinin yanı sıra önümüzdeki yıl Amerika'yı da bunun içine dahil etmek istiyoruz. Amerika'ya hazır giyim ve tekstil ihracatı son üç yılda 800 milyon dolardan 1 milyar 350 milyon dolara çıktı.

Fuarlarımızda biz de ABD'den rekor sipariş aldık. Trençkot özellikle Türklerin modadaki imzası oldu. Bu nedenle biz de burayı yakın markaja aldık" diyor.

Önümüzdeki dönemde ise Cezayir, Endonezya, Almanya ve Lübnan pazarında büyümek istediklerini bu nedenle bu yıl yurtdışında yeni mağazalar açmayı planladıklarını kaydeden Yazıcıoğlu, yurtiçinde ise Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da yeni mağazalarını açtıklarını ifade ediyor.



“İHRACATTA ÜLKE SAYISINI IKIYE KATLAYACAĞIZ”

Geçen yıl ihracatını yüzde 45 artıran Zühre, bu yıl ulaştıkları ülke sayısını ise ikiye katlamayı planlıyor. Türkiye’nin 20 büyük giyim markasından biri olduklarını aktaran Erhan Yazıcıoğlu, bu yıl hedef yükselttiklerini ve ihracatta yeni pazarlara açılarak talepteki daralmanın getirdiği zorlukları aşmayı planladıklarını söylüyor.

Online satış tarafını da güçlendirmek üzere yatırımlara devam edeceklerini anlatan Yazıcıoğlu, “E-ticaret kanalımız zuhre.com.tr’yi yüzde 200 büyüttük. Teknoloji altyapımıza yatırım yapıyoruz, e-ticaret’in artırılması ve e-ihracat gündemimizin en önemli maddeleri. Tüm dünyadan pazaryerleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz” diyor.