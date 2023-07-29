ARA
Bist 100
7067,28
3,08%
Bist 100
Dolar/TL
26,9025
-0,1892%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6422
0,1777%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1019
0,3744%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1694,66
0,51%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




Diğer Yazıları

Fahiş fiyatlara çare yenilenmiş telefonlar

Akıllı telefon fiyatlarının katlandığı bu dönemde, yenilenmiş telefonlar alternatif bir pazar oluşturuyor.

29 Temmuz 2023
Fahiş fiyatlara çare yenilenmiş telefonlar

Akıllı telefon fiyatlarının katlandığı bu dönemde, yenilenmiş telefonlar alternatif bir pazar oluşturuyor. Pazarın Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlemeye tabi tutulup şirketlere yetki belgesi verilmesinin ardından bu alana ilgi artıyor. 21 şirket yetki belgesi ile faaliyete başladı.

Dünyada artan enflasyonla alım gücü zayıflayan tüketici, yeni alternatiflere yöneliyor. Özellikle son dönemde akıllı cep telefonu fiyatlarının katlanarak artmasıyla birlikte yenilenmiş telefon pazarına olan ilgide artış gözüküyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1694,66 0,51%
  • ALTIN ONS 1959,29 0,7%
  • BIST 100 7067,28 3,08%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9025 -0,1892%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6422 0,1777%
  • EURO/USD 1,1019 0,3744%
  • INGILIZ STERLINI 1,2851 0,43178%
  • JAPON YENI 141,171 1,204%
  • KANADA DOLARI 1,32534 0,22194%
  • RUS RUBLESI 92,06 1,4994%
Günün En Çok Okunanları
Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Türkiye, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonunun 6. büyük ortağı oldu
Türkiye, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonunun 6. büyük ortağı oldu
Enerjisa Enerji, Eşarj'ın tamamını satın aldı
Enerjisa Enerji, Eşarj'ın tamamını satın aldı
Türkiye'nin risk primi yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin risk primi yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesinde
Kemer'deki orman yangını 4. günde kontrol altına alındı
Kemer'deki orman yangını 4. günde kontrol altına alındı
BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler
BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler
Ek MTV ödemeyen aracını satamayacak
GERİ
İLERİ
Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne?
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Türkiye, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonunun 6. büyük ortağı oldu
Enerjisa Enerji, Eşarj'ın tamamını satın aldı
Türkiye'nin risk primi yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesinde
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Türkiye, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonunun 6. büyük ortağı oldu
Enerjisa Enerji, Eşarj'ın tamamını satın aldı
Türkiye'nin risk primi yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesinde
Kemer'deki orman yangını 4. günde kontrol altına alındı
Türkiye, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonunun 6. büyük ortağı oldu
Enerjisa Enerji, Eşarj'ın tamamını satın aldı
Türkiye'nin risk primi yaklaşık son 2 yılın en düşük seviyesinde
Kemer'deki orman yangını 4. günde kontrol altına alındı
BEDAŞ duyurdu: İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL