Fahiş fiyatlara çare yenilenmiş telefonlar

Akıllı telefon fiyatlarının katlandığı bu dönemde, yenilenmiş telefonlar alternatif bir pazar oluşturuyor. Pazarın Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlemeye tabi tutulup şirketlere yetki belgesi verilmesinin ardından bu alana ilgi artıyor. 21 şirket yetki belgesi ile faaliyete başladı.

Dünyada artan enflasyonla alım gücü zayıflayan tüketici, yeni alternatiflere yöneliyor. Özellikle son dönemde akıllı cep telefonu fiyatlarının katlanarak artmasıyla birlikte yenilenmiş telefon pazarına olan ilgide artış gözüküyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.