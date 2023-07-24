Faiz artışları yavaş ve kademeli olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da faiz artırımına gitti.

22 Haziran'da yüzde 8,5 olan politika faizini 650 baz puanlı artışla yüzde 15'e çıkaran TCMB, temmuz toplantısında ise faiz artırım hızını düşürdü ve 250 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 17,5'e taşıdı. Söz konusu faiz artışı, geçen sefer olduğu gibi yine piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Öte yandan PPK'dan faiz artırımın yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığına ilişkin verilen mesajlar dikkat çekti.

TCMB açıklamasında, Türkiye'de yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiğini, bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılığın belirleyici olduğu kaydedildi.

TCMB, bunlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın da enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngördü. Karar metninde orta vadeli yüzde 5'lik enflasyon hedefine vurgu yapılırken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği ifade edildi.

Öte yandan faiz kararı sonrasında ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limiti 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı. Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek.

İHRACATÇIYA DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız" dedi. Son faiz kararı ve ardından yapılan açıklamalar gösteriyor ki yeni TCMB yönetimi faiz artırımı politikasını sürdürecek.

Ancak bu faiz artışları piyasanın beklediği hız ve miktarda olmayacak; enflasyonla sert bir mücadeleden çok enflasyonu yönetecek bir politika ekseni uygulanacak.

Bu arada hem Merkez Bankası'nın rezervleri hem de KKM hesaplarındaki yükseliş devam ediyor. TCMB verilerine göre 14 Temmuz haftası itibarıyla brüt rezerv 113,1 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 110,4 milyar dolar seviyesindeydi. Aynı dönemde net rezerv de 81 milyon dolar artışla 13,2 milyar dolara çıktı.

Swap hariç net rezerv ise geçen hafta eksi 48,4 milyar dolar oldu. BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre de kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 846,7 milyar TL'den 2 trilyon 962,3 milyar TL'ye çıktı.

