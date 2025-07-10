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Sibel Atik
Sibel Atik




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“Faiz düşüşü ihracatçı için güzel haber olur”

Kur ve maliyet baskısı nedeniyle zorlanan ihracatta 26 sektörün neredeyse yarısının eksi yazdığını ifade eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Faizlerin düşmesi gerekiyor. Bu sadece kur açısından değil, finansmana erişim açısından da önemli” diyor.

10 Temmuz 2025 | 12:20
“Faiz düşüşü ihracatçı için güzel haber olur”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta rekabet gücünün iki, üç yıl önceye dönmesi gerektiğini söyleyerek, maliyet baskısı karşısında faiz düşüşü beklentisine işaret ediyor. Ortadoğu’da yaşanan gerilimlerin maliyetleri etkilediğini, bunun da enflasyonu tetiklediğini anlatan Gültepe, ihracatta son aylarda 26 sektörün neredeyse yarısının eksi yazdığını söyleyerek, bunun bir alışkanlık haline dönmemesi gerektiğini aktarıyor. İhracatta rekabetçiliğin önemine işaret eden Mustafa Gültepe, yıl sonunda 270 milyar dolarlık bir ihracat öngördüğünü kaydediyor.

Kur baskısı ve yüksek faizlerle ilgili de değerlendirme yapan Gültepe, faizlerin düşmesi gerektiğini, bunun sadece kur üzerinde değil, finansmana erişim açısından da önemli olduğuna işaret ediyor. Faizlerin düşüşünü ihracatçı için güzel bir haber olarak nitelendiren Gültepe, “Ne kadar düşük maliyetle finansmana ulaşırsak, maliyetlerimize etkisi o kadar pozitif olur” diyor. TİM’in 2026 yılında yapılan seçimlerde yine başkan adayı olacağını da açıklayan Gültepe, sorularımızı yanıtladı:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Sibel Atik
Sibel Atik




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