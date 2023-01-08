Florida’da yatırım yapmayı planlıyoruz

Akaryakıt ve enerji piyasasının önde gelen gruplarından Aksoy Holding, Amerika Florida’da gayrimenkul ve turizm yatırımı yapacak.

Aksoy Holding CEO’su Batu Aksoy, yeni yatırımlarla grubun gelirlerinde yurtdışının payını yüzde 50’ye taşımak istediklerini kaydediyor.

Akaryakıt, enerji, gayrimenkul, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Aksoy Holding, Amerika’yı yakın markaja aldı.

Florida’da turizm ve gayrimenkul alanında yatırım yapmak üzere girişimlerini başlatan grup, gelecek 10 yılda yurtdışı gelirlerin payını yüzde 50’ye taşımayı planlıyor. Amerika’da konut piyasasına giriş yapacaklarını kaydeden Aksoy Holding CEO & Başkan Yardımcısı Batu Aksoy, Florida’da gayrimenkul ve ağırlama sektörlerinde yapacakları yatırımlarla grubun operasyonlarını coğrafi olarak da çeşitlendireceklerini ifade ediyor.

Bunun için Aksoy International Holding AŞ’yi kurduklarını belirten Aksoy, bu şirket üzerinden yapacakları yatırımlarla Türkiye ve grup için döviz girdilerini artırma hedefinde olduklarını söylüyor. Uzun vadeli yatırım yapmayı sevdiklerini aktaran Batu Aksoy, grubun hedeflerini Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.