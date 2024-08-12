ARA
DOLAR
33,54
-0,09%
DOLAR
EURO
36,73
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
2648,84
1,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
9816,75
-0,91%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları

“Gayrimenkul piyasası 2025’e hazırlanıyor”

Konut piyasasındaki daralmaya karşın yatırım iştahı süren Ege Yapı, masasında 15 projeye ek olarak üç yılda 7 milyar TL’lik yatırımla yedi proje üretecek. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, gayrimenkul piyasasının 2025 ve sonrasına hazırlandığını söylüyor.

12 Ağustos 2024 | 09:53
“Gayrimenkul piyasası 2025’e hazırlanıyor”

Gayrimenkul geliştirme, inşaat taahhüt, turizm, girişim sermayesi şirketi, girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul fonu, tesis yönetimi gibi alanlarda faaliyetleri bulunan Ege Yapı, inşaat sektöründe 18 yılda 25’in üzerinde proje üretti.

Bugün itibarıyla şirketin proje ve geliştirme aşamasında 15 projesi bulunurken, beşi İzmir’de, ikisi İstanbul’da olmak üzere üç yıl içinde 7 milyar TL’lik yatırımla yedi proje üretecek. Modern Yaka projesini bu yılın sonunda teslim etmeye hazırlanan grup, İstanbul’da Çekmeköy, Haliç ve Şile’de, İzmir’de ise Urla’daki Kekliktepe projesinin yanı sıra Alsancak, Dikili ve Yağcılar’da proje üretecek.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, 2023’te 2022’ye göre cirosal bazda yüzde 80 büyüdüklerini bu yıl da yatırım iştahlarının artarak devam ettiğini vurguluyor.

Depreme dayanıklı yeni konutlara ihtiyacı hızla karşılamak için arsa maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ile projelerini ve konut piyasasını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Levent Gökmen
Levent Gökmen




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2648,84 1,18%
  • ALTIN ONS 2456,71 1,05%
  • BIST 100 9816,75 -0,91%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,732 0,578%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3732 0,01857%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,8 2,2497%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,5355 -0,0879%
  • EURO/DOLAR 1,0939 0,2089%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7255 0,3349%
  • STERLIN/DOLAR 1,27934 0,27944%
Borsa Haberleri
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.08.2024)
Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama
Sasa Polyester (SASA) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Türk Hava Yolları (THYAO) Temmuz ayı rakamlarını duyurdu
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
SASA'ya bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
SPK'den dün bedelsiz onayı alan 4 şirket ve oranları
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
Hisseye yabancı ilgisi ne zaman artacak?
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
Borsada küçük yatırımcı göçü
Yabancılar neden hisse ve DİBS satarken ÖST aldı? Tahvil, ÖST ve DİBS nedir?
Borsa bu hafta yüzde 5,4 eridi: En çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.08.2024)
Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama
Sasa Polyester (SASA) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Türk Hava Yolları (THYAO) Temmuz ayı rakamlarını duyurdu
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
SASA'ya bedelsiz onayı geldi: 100 lot kaç lot olacak?
SPK'den dün bedelsiz onayı alan 4 şirket ve oranları
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL