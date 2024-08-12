“Gayrimenkul piyasası 2025’e hazırlanıyor”

Gayrimenkul geliştirme, inşaat taahhüt, turizm, girişim sermayesi şirketi, girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul fonu, tesis yönetimi gibi alanlarda faaliyetleri bulunan Ege Yapı, inşaat sektöründe 18 yılda 25’in üzerinde proje üretti.

Bugün itibarıyla şirketin proje ve geliştirme aşamasında 15 projesi bulunurken, beşi İzmir’de, ikisi İstanbul’da olmak üzere üç yıl içinde 7 milyar TL’lik yatırımla yedi proje üretecek. Modern Yaka projesini bu yılın sonunda teslim etmeye hazırlanan grup, İstanbul’da Çekmeköy, Haliç ve Şile’de, İzmir’de ise Urla’daki Kekliktepe projesinin yanı sıra Alsancak, Dikili ve Yağcılar’da proje üretecek.

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, 2023’te 2022’ye göre cirosal bazda yüzde 80 büyüdüklerini bu yıl da yatırım iştahlarının artarak devam ettiğini vurguluyor.

Depreme dayanıklı yeni konutlara ihtiyacı hızla karşılamak için arsa maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ile projelerini ve konut piyasasını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.