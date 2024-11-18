“Gelecek nesilleri önemsiyoruz”

Türkiye’nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan Matlı Şirketler Grubu, yaklaşık iki yıl önce Keskinoğlu’nu satın alıp bünyesine kattı. 1963’te yumurta üretimiyle küçük bir tavuk çiftliğinde faaliyetlerine başlayan Keskinoğlu, bugün İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” içerisinde, bir önceki yıla göre 43 basamak yükselerek 164’üncü sırada yer alıyor.

UZAK DOĞU PAZARI HEDEFTE

Keskinoğlu, AB standartlarındaki en modern üretim teknolojileriyle donatılmış 2 milyon 75 bin 375 m2 kapalı alana sahip tesislerinde, güncel teknolojilerle yüksek hijyen standartlarıyla üretim yapıyor. Balkanlar’dan Uzakdoğu’ya, Güney Amerika’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Pasifik Adaları’na 2024’ün dokuz ayında ürünlerinin yüzde 20’sini, 26 ülkeye ihraç ederek yaklaşık 1,2 milyar TL ciroya ulaştı. 2025’te ihracatını artırıp Japonya gibi uzak doğu pazarlarını hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.