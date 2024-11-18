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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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“Gelecek nesilleri önemsiyoruz”

Keskinoğlu, İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 164’üncü sırada yer alıyor. Keskinoğlu Genel Müdürü Önder Matlı, “Gelecek nesilleri önemsiyoruz” misyonuyla sonraki jenerasyonlara sürdürülebilir bir dünya bırakmayı istediklerini söylüyor.

18 Kasım 2024 | 10:06
“Gelecek nesilleri önemsiyoruz”

Türkiye’nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan Matlı Şirketler Grubu, yaklaşık iki yıl önce Keskinoğlu’nu satın alıp bünyesine kattı. 1963’te yumurta üretimiyle küçük bir tavuk çiftliğinde faaliyetlerine başlayan Keskinoğlu, bugün İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” içerisinde, bir önceki yıla göre 43 basamak yükselerek 164’üncü sırada yer alıyor.

UZAK DOĞU PAZARI HEDEFTE

Keskinoğlu, AB standartlarındaki en modern üretim teknolojileriyle donatılmış 2 milyon 75 bin 375 m2 kapalı alana sahip tesislerinde, güncel teknolojilerle yüksek hijyen standartlarıyla üretim yapıyor. Balkanlar’dan Uzakdoğu’ya, Güney Amerika’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Pasifik Adaları’na 2024’ün dokuz ayında ürünlerinin yüzde 20’sini, 26 ülkeye ihraç ederek yaklaşık 1,2 milyar TL ciroya ulaştı. 2025’te ihracatını artırıp Japonya gibi uzak doğu pazarlarını hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar.... Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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