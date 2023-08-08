Geri kazanım katılım payları yeniden belirlendi

Geri kazanım katılım payı (GEKAP) beyan ödemeleri, 2023 yılında da üçer aylık olarak uygulanıyor. Mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerine bağlı mükellefler için 2023 yılı GEKAP beyan dönemleri altı aylık olarak belirlendi.

Listedeki birçok malın GEKAP tutarları ise 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 100 oranında tekrar artırıldı. Geri kazanım katılım payı (GEKAP), 10 Aralık 2018 tarihinde Çevre Kanunu'nda değişiklik yapan 7153 sayılı yasa ile hayatımıza girdi. GEKAP'ın uygulanma amacı, çevre kirliliğini azaltmak ve GEKAP mükelleflerini geri dönüşüme teşvik etmek olarak tanımlanıyor.

Yasaya ekli (1) sayılı listede yer alan; plastik poşet, lastik, pil, akümülatör, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya ve ilaç ürünleri ile içecek ambalajları dahil plastik, kâğıt-karton, metal, kompozit, cam ve ahşaptan mamul tüm ambalajlar GEKAP'ın kapsamına giriyor.

GEKAP'IN MÜKELLEFİ KİM?

GEKAP'ın mükellefi;

Plastik poşetler için satış noktaları,

Diğer ürün ve ambalajlar için ise piyasaya süren/ithalatçı gerçek veya tüzel kişiler, olarak belirlenmiş durumda.

BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ

GEKAP için beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık olarak belirlenmişken takip eden yıllar için üç aya indirildi. Buna göre 2023 yılında da GEKAP beyan dönemleri üçer aylık olarak uygulanıyor. Ancak Kahramanmaraş depremleri nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerine bağlı mükellefler için 2023 yılı GEKAP beyan dönemleri altı aylık olarak belirlendi.

GEKAP beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son gününe kadar vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve ödemenin de aynı süre içinde yapılması gerekiyor.

CEZALAR

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymayanlar için Çevre Kanunu'nda belirtilen ceza hükümleri uygulanıyor. Çevre Kanunu'nun 20/z maddesi uyarınca, GEKAP ödemediği tespit edilenlere, ödenmeyen GEKAP tutarına ek olarak GEKAP tutarının yüzde 20'si kadar idari para cezası uygulanıyor.

İSTİSNALAR

Tekrar kullanıma alınan ürünler, zati ihtiyaç kapsamındaki ürünler, imha edilerek tasfiye edilecek gümrüklü ürün ve eşyalar ile ihraç edilen ürünler GEKAP kapsamına girmiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran asli görevlerinde kullanmak, piyasaya arz edilmemek ve ticari amaç güdülmemek kaydıyla ürettikleri veya bağlı kuruluşlarına ürettirdikleri aşağıdaki listede yer alan ürünlerden de GEKAP tahsil edilmiyor.

ÖZEL DURUMLAR

Eşyanın serbest dolaşıma sokulmak suretiyle ithal edilmesi veya ürünlerin yurt içinde üretilip piyasaya sürülmesi durumunda GEKAP ödenmesi gerekiyor.

Ürünlerin tedarik amaçlı (fason olarak) üretilmesi halinde üreticiler için GEKAP yükümlülüğü doğmuyor ancak tedarikçilerden temin edilen ürünlere kendi adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişilerden GEKAP tahsil ediliyor.

Aşağıdaki listedeki ürünlerin piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde orijinal eşya/parça olarak kullanılacak olması durumunda yalnızca beyan yapılıyor ancak GEKAP ödenmiyor.

Listedeki bitkisel yağ ve madeni yağların aynı listede yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda, ham madde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılmakla birlikte GEKAP ödenmiyor. Ancak bu ham maddelerden üretilen (1) sayılı liste kapsamındaki ürünlerin piyasaya arz edilmesi halinde nihai ürün üzerinden GEKAP ödenmesi gerekiyor.

TUTARLAR NASIL BELİRLENİYOR?

GEKAP tutarları her yıl takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılıyor. Nitekim geçen yıl uygulanan tutarların çoğu 1 Ocak itibarıyla yeniden değerleme oranında (yüzde 122,93) artırılmıştı.

2 Ağustos'ta yayımlanan yeni bir karar ile listedeki birçok malın GEKAP tutarları 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde yüz oranında tekrar artırıldı (poşetler aynı kaldı).

25 KURUŞLUK POŞET PARASI DEĞİŞTİ Mİ?

GEKAP tutarları açıklandığında genellikle, poşet ücretine de zam geldiği gibi bir yanılgıya düşülüyor. Oysa marketlerde hala poşet parası 25 kuruş olarak uygulanıyor. Çünkü müşterinin markette ödediği 25 kuruşluk poşet parası ile market tarafından 2023 yılında poşet başına 38,5 kuruş olarak ödenen GEKAP aynı şey değil.

Market, alışveriş sırasında müşterisine poşet verdiği için poşet başına devlete 38,5 kuruş GEKAP ödüyor, poşeti verdiği müşterisinden ise poşet başına sadece 25 kuruş tahsilat yapmaya devam ediyor.

1 Ağustos'tan yıl sonuna kadar uygulanacak olan GEKAP tutarları, yılın ilk yedi ayında uygulanmış olan tutarlarla karşılaştırmalı olarak yukarıdaki listede yer alıyor:

