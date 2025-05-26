Giresun’dan dünyaya yapay zeka destekli özel üretim yapacak

Damat Tween ve D’S damat markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding, büyüme hedefleri doğrultusunda Giresun’da iki yeni yatırım için harekete geçti. 350 milyon TL yatırımla yeni bir fabrika açan şirket, 400 milyon TL yatırıma mal olacak üçüncü fabrikasının temellerini attı.

Yüzde 100 sürdürülebilirlik felsefesi ile inşa edilen, yapay zeka destekli ve robotik teknolojiye dayanan yeni fabrikada erkek takım elbise, palto, yelek, pantolon ve gömlek üretimi yapılacak. Grup, ikinci fabrikasının faaliyete başlamasıyla birlikte yıllık 2 milyon 300 bin adet üretim kapasitesine ulaşacak. Temelini attığı üçüncü fabrikasını ise Ocak 2026’da hizmete açmayı planlayan şirket, her iki fabrika için 750 milyon TL’lik yatırım yapacak. Her iki fabrikada bin 150 ek çalışanın eklenmesiyle Giresun’da toplamda 2 bin 250 kişiye istihdam sağlanacak.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 80’İ KADIN

Orka Holding, Giresun’da kurulu Giteks ve Giysun A.Ş. firmaları ile 2004 yılında ilk üretim tesisini faaliyete geçirdi. Grup, yeni açtığı ikinci fabrikasıyla Giresun’da hem kendi markalarına hem de dünyanın önde gelen 27 markasına 1 milyon 320 bin adet gömlek, 580 bin pantolon, 400 bin adet takım elbise olmak üzere yıllık toplam 2 milyon 300 bin adet üretim ve ihracat gerçekleştirmeye başladı. Yeni fabrika ile grubun kapalı üretim alanı da 22 bin 500 metrekareye çıktı.

Grubun dünya moda endüstrisindeki üretim ve ihracat gücünü daha da pekiştiren yeni yatırımlar hakkında bilgi veren Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanları Süleyman Orakçıoğlu, “Yeni yatırımlarda üretim anlayışımızın temelini oluşturan ve çalışanlarımızın yüzde 80’ini oluşturan kadın istihdamına verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Yeni fabrikadaki çalışanlarımızın tamamına altı aylık yoğun bir mesleki eğitim sonrası iş garantisi veriyoruz” dedi.

YAPAY ZEKAYLA ÖZEL ÜRETİM

Yapay zeka ve robotik teknoloji yardımıyla yeni fabrikada ilk kez ‘smart tailoring-akıllı üretim’ yapılacak. Bu sistem sayesinde kişiye özel ölçülerde adet bazında seri üretim yapabileceklerini belirten Orakçıoğlu, “Böylece siparişten adrese teslim yaparak geleceğe liderlik eden bir uygulamaya daha başlamış oluyoruz” dedi.

Fabrikada hazır giyim sektöründe üretim verimliliğini artırmak ve hatasız üretimi standartlaştırmak amacıyla dijitalleşmeyi de merkeze aldıklarını vurgulayan Orakçıoğlu “Makine parkurumuzu yapay zeka destekli ve robotik teknolojiyle güçlendirdik. Yapay zeka ile terzilik yapacağız. Veri odaklı üretim ve dijital izlenebilirlik kabiliyetiyle Giresun’u yalnızca doğal güzellikleriyle değil, teknolojik tekstil üretimiyle de öne çıkarıyoruz. Tüm üretim süreçlerinin takibi ve sağlanan verilerin işlenmesine yönelik kendi yazılım sistemimizi kullanıyoruz. Böylece kağıtsız fabrika hedefinde sona yaklaştık” dedi.

GERİ DÖNÜŞÜME YATIRIM

Orakçıoğlu, müşteri memnuniyeti, öngörülebilir tedarik zincirleri ve rekabetçi üretim koşulları için doğru ürüne doğru fiyat yaklaşımı uygulanan fabrikalarında sürdürülebilirlik ve dijitalleşme adımlarına yönelik şu bilgileri paylaştı:

“Tüm fabrikalarımız, Karadeniz’in doğal zenginliklerinden ilham alarak çevreye duyarlı üretim anlayışını sanayi ile buluşturuyor. Kendi elektriğini güneşten üreten, kömür yerine biyokütle kullanan ve kimyasal atık oluşturmadan üretim yapan fabrikalarımız; Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu altyapısıyla karbon ayak izini en aza indiriyor. Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olan tesislerimiz, yağmur suyu toplama sistemlerinden sensörlü lavabolara kadar her ayrıntıda sürdürülebilirliği esas alarak bölgenin çevreci üretim vizyonuna öncülük ediyor.” Önümüzdeki dönemde 2004 yılında kurulan ilk fabrikayı geri dönüşüm tesisine çevirmeyi planlayan şirket, bu proje için 3.5-4 milyon dolarlık yatırım planlıyor.

HEDEF YÜZDE 40 BÜYÜME

Orka Holding, bünyesindeki Damat Tween ve D’S damat markaları ile İtalya, ABD, Almanya, Rusya, Dubai, Romanya, Azerbaycan ve Güney Afrika gibi dünyanın 85 ülkesinde yer alan 420 mağazası, güçlü üretim ve ihracat altyapısıyla kıtalararası büyümesine devam ediyor. Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden grup, bu yıl 55 milyon dolar, 2026 yılında ise 70 milyon dolar ihracat hedefliyor. Grubun 2025 ciro hedefi ise yüzde 40 büyüme ile 8,5 milyar TL’ye ulaşmak. Ayrıca e-ticaret ve e-ihracatta da güçlü bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirten Orakçıoğlu, “Bu yılın ilk beş ayında geçen yıla kıyasla e-ticarette adette yüzde 33, ciroda yüzde 56 büyümeyi başardık. Aynı dönemde e-ihracatta ise adette yüzde 131, ciroda yüzde 60 artış sağladık. Avrupa başta olmak üzere e-ihracat tecrübemizle yurt dışı satışlarda daha da büyümeye hazırlanıyoruz” dedi.

ABD’DE 10 MAĞAZA HEDEFİ

Yurt dışında mağazalaşma yatırımlarına devam eden şirket, ABD pazarında ivme kazanmayı hedefliyor. Geçen yıl Atlanta’daki Lenox Square alışveriş merkezinde Damat Tween mağazası açan şirket, şimdi de Miami ve New York’a açılmayı planlıyor.

Önümüzdeki dönemde New Jersey’de kuracakları lojistik merkeziyle ABD genelindeki omnichannel operasyonların kalbi olacağını belirten Orakçıoğlu, “ABD’de hedefimiz üç yılda 10 mağaza ve güçlü bir dijital ekosistemle Damat Tween’i Amerikan erkek modasının referans markası haline getirmek. Yine Damat Tween ile Paraguay’ın başkenti Asunsion’da franchise iş birliğiyle açılacak mağazamızla Latin Amerika’ya güçlü bir giriş yapacağız. Yine bu yıl Uzak Doğu pazarında Japonya’dan Çin’e, Kore’den Malezya ve Endonezya’ya uzanan geniş bir coğrafyada marka bilinirliğimizi derinleştirme stratejisi izleyeceğiz” diye konuştu.

Modanın kalbi İtalya’da Bologna merkezli yapılanmalarında ise Avrupa’daki varlıklarını giderek güçlendirdiklerinin altını çizen Orakçıoğlu “Bologna’daki merkezimiz, sadece lojistik değil aynı zamanda tasarım, koleksiyon geliştirme ve pazar analitiği gibi katma değerli tüm süreçlerin merkezi haline geldi. Halen İtalya’da 6 mağazamız, 30 korner’a ulaşacak satış noktamızla çok daha büyük bir ölçeğe ulaşacağız. İngiltere ve Fransa gibi pazarlarda da örnek başarıyı ortaya koyacağız” dedi.

KİLOGRAM BAŞINA İHRACAT DEĞERİ 133 EURO

Grup olarak kilogram başına ihracat birim değerinde elde ettiği başarıya da dikkat çeken Orakçıoğlu “Bugün Almanya’dan ithal ettiğimiz bir lüks otomobil markasının kilogram birim değeri 43 Euro. Bizim ise takım elbisede Almanya’ya yaptığımız ihracatta kilogram başına birim değerimiz 133 Euro’ya ulaştı. Bu rakamları gümrük beyannameleri ile ispatlarız. Bu noktada şunu özellikle vurgulamak isterim ki; Türkiye’nin özellikle stratejik önem taşıyan büyük ölçekli yatırımlarını destekleyecek proje bazlı teşvik sistemine önem vermesi gerekiyor. Sektör ayrımı yapmadan, yüksek ihracat performanslarına bakarak ve katma değer yaratan projelere teşvik verilmeli” diye konuştu.