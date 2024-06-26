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Girişimcilere franchise destekleri artıyor

Franchise ekosistemi, yatırımcılara hizmet standartlarını koruyabilmesi açısından fırsatlar sunuyor.

26 Haziran 2024 | 23:32
Girişimcilere franchise destekleri artıyor

Franchise veren markalar, kroki çiziminden şube kurulumuna, eğitimden dekorasyona kadar geniş bir yelpazede yatırımcılara destekler sağlıyor.

Türkiye’de büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşan franchise ekosistemi her geçen gün bünyesine kattığı yeni girişimcilerle binlerce kişiye istihdam sağlıyor.

Bu yıl 15 binden fazla girişimcinin katılacağı tahmin edilen bu ekosistemin içerisinde yer alan Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı 3 bin 700’e ulaştı.

Zincir işletmelere bağlı şube sayısı 66 bini bulurken, şimdiye kadar yurt dışına 405 Türk markası açıldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
Çan2 Termik (CANTE) bedelsiz tarihi
Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (25 Haziran)
Borsanın yeni şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket
Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.06.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 6 şirket
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GERİ
İLERİ
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