Girişimcilere franchise destekleri artıyor

Franchise veren markalar, kroki çiziminden şube kurulumuna, eğitimden dekorasyona kadar geniş bir yelpazede yatırımcılara destekler sağlıyor.
Türkiye’de büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşan franchise ekosistemi her geçen gün bünyesine kattığı yeni girişimcilerle binlerce kişiye istihdam sağlıyor.
Bu yıl 15 binden fazla girişimcinin katılacağı tahmin edilen bu ekosistemin içerisinde yer alan Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısı 3 bin 700’e ulaştı.
Zincir işletmelere bağlı şube sayısı 66 bini bulurken, şimdiye kadar yurt dışına 405 Türk markası açıldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.