Girişimcileri küresel pazarlara taşıyacak

Girişimciliği dünya genelinde yaygınlaştırmayı amaçlayan ve 200’den fazla ülkeyi kapsayan küresel girişimcilik ağı GEN Global’in (Global Entrepreneurship Network) Türkiye ayağı GEN Türkiye, girişimcilik ekosisteminin önde gelen liderlerini, markalarını ve kurumlarını bir araya getiren projeler geliştirmeyi sürdürüyor.

Ekonomist’in 8 - 21 Haziran 2025 tarihli sayısından

GEN Türkiye’nin girişimcilere küresel fırsatlar sunmak ve Türkiye’den dünyaya açılan başarı hikayelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği GENUp Hızlandırma Programı’na kabul edilen sekiz Scale-up ekibi açıklandı. Programa en çok; yapay zekâ, sürdürülebilirlik, paylaşım ekonomisi, perakende, sağlık ve eğitim teknolojileri sektörlerinden başvuru yapıldı.

500 bin ile 1 milyon dolar aralığında yatırım turunaç ıkmış, beş ya da üzeri çalışanı bulunan, küreselleşme projeksiyonu olan ve yurt dışına satış yapan veya şirketleşmiş ekiplerin başvurabildiği programa katılmaya hak kazanan girişimler; Varsapp, Sertifier, Harcy, Kidolog, The Good Wild, Swatchloop, Branchsight ve Beespenser oldu.

SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETECEK

Türkiye girişimcilik ekosisteminde erken aşama girişim desteklerine odaklı birçok program bulunmasına rağmen, ölçeklenme aşamasına ulaşan girişimlere özel kurgulanmış destek yapılarının oldukça sınırlı olduğunu belirten GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, programla yatırım ve ekip yönetiminden küresel pazarlara açılmaya kadar uzanan kritik konularda girişimcilerin büyüme yolculuğuna eşlik edeceklerini ifade ediyor. Aydın, “Programla küresel vizyon taşıyan girişimlere yalnızca mentorluk ve eğitim sunmakla kalmayacağız. Kurucu ortaklar arası deneyim paylaşımını teşvik eden Case Studio oturumlarıyla da girişimcilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretmelerini sağlayan bir etkileşim ortamı sunacağız” diyor.