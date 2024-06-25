Gri listede gözler 28 Haziran’daki kararda

Türkiye’nin 2021 yılında girdiği gri listeden 28 Haziran’da yapılacak toplantıda çıkması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de daha önce birçok kez ifade ettiği gibi, Türkiye’nin gerekli kriterleri sağlaması nedeniyle gri listeden çıkmasına iş dünyası, akademisyenler ve vergi uzmanları neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Bu listeden çıkışın Türkiye’ye olan güvenin artmasının yanı sıra yabancı yatırımların artması ve TL varlıkların pozitif yönde değerlenmesi anlamına geleceği de ifade ediliyor.

1989 yılında kurulan ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine odaklanan uluslararası bir organizasyon olan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), bu anlamda Türkiye’yi Ekim 2021’den beri gri listeye alarak yakından izliyor.

Türkiye’nin bu listeden çıkması için 40 kritere de tam uyumluluk sağlaması bekleniyor. Suç gelirlerinin aklanması ile terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanıyla mücadelede ülkelerin ve özel sektörün gerekli adımları atabilmesi için kurallar yayımlayan FATF, gri listede bulunan ülkelerin taahhütlerinin ve son uyum durumlarının değerlendirilmesini yılda üç defa yapıyor.

En son 23 Şubat 2024 FATF genel kurulu yapıldı ve Türkiye’nin eylem planını büyük ölçüde tamamladığı ve AML / CFT reformlarının uygulanmasına başladığı ve sürdürüldüğünün doğrulanması için yerinde bir değerlendirme yapılmasının garanti edildiği açıklandı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.