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“Halka arza hazırlık en az iki yıl sürmeli”

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları; “Halka arz hedefleyen şirketler; inovasyon, sürdürülebilirlik gibi uzun vadeli değerlere odaklanmalı, arza en az iki yıl hazırlanmalı. Yatırımcı da şirketin geleceğine ortak olduğundan izahnameyi ‘taahhüt’ görmeli” diyor.

12 Şubat 2025 | 01:11
“Halka arza hazırlık en az iki yıl sürmeli”

Ernst & Young’ın (EY) Küresel Halka Arz Trendleri 2024 Raporu’na göre; küresel halka arz piyasasında 2024’te bin 215 işlem gerçekleştirildi ve bu halka arzlardan 121,2 milyar dolar gelir elde edildi. Türkiye’de ise 2024’te halka arz sayısı 2023’e göre üçte bir oranında azalarak 34’e, halka arz hasılatı ise yüzde 25 düşerek 60 milyar TL bandına inse de EY; bu rakamlarla Türkiye’nin 2024’te halka arz sayısında Avrupa Bölgesi’nde ilk sırada yer aldığına dikkat çekiyor. 

Peki, 2025’te halka arz pazarını hangi etkenler şekillendirecek? Başarılı bir halka arz için şirketlerin dikkat etmesi gereken konular neler? Yatırımcılar, halka arzlarda özellikle hangi noktalara odaklanmalı? EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, bu soruları Ekonomist Dergisi okuyucuları için cevapladı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
Piyasalar haftaya nasıl başladı? Veri gündemi
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Enda Enerji halka arz sonuçları açıklandı
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
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