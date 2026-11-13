Reyting ölçümleri mercek altında! Rekabet Kurulu düğmeye bastı

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, reklamcılık hizmetlerine yönelik sektör incelemesi kapsamında elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda yeni bir soruşturma kararı alındı.

Kurul, 27 Mart 2025 tarihli ve 25-13/284-M sayılı kararı kapsamında yürütülen incelemeler sonucunda, televizyon izleyici ölçüm hizmetleri sağlayan FIFTY5BLUE hakkında resen soruşturma açılmasına karar verdi.

12 Kasım 2026 tarihli soruşturmada, şirketin faaliyetlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık oluşturup oluşturmadığı araştırılacak.

Reyting verileri reklam sektörü için önem taşıyor

Kamuoyunda reyting olarak adlandırılan televizyon izleyici ölçüm sonuçları, kanalların ve programların izlenme oranları ile ulaştıkları izleyici gruplarına ilişkin veriler sunuyor.

Reklamverenler ile medya planlama ve satın alma ajansları, reklamların hangi televizyon kanalında, programda ve saat diliminde yayımlanacağını belirlerken bu sonuçları dikkate alıyor.

İzlenme verilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir olması, reklamverenlerin hedef kitlelerine ulaşma maliyetlerini doğru değerlendirmelerine ve reklam bütçelerini buna göre dağıtmalarına olanak sağlıyor.

Televizyon yayıncıları da reyting sonuçlarını ulaştıkları izleyici kitlesini reklamverenlere göstermek, reklam fiyatlarını belirlemeye yönelik görüşmelerde kullanmak ve reklam gelirlerinden pay almak amacıyla değerlendiriyor.

Reyting ölçüm süreçleri incelenecek

Soruşturma kapsamında FIFTY5BLUE'nun televizyon izleyici ölçüm hizmetlerine yönelik uygulamalarının, ölçüm sonuçları ve televizyon reklamcılığı sektöründeki rekabet koşulları üzerindeki olası etkileri araştırılacak.

Bu çerçevede şirketin ölçümde kullanılan verileri nasıl değerlendirdiği, izleyici panelini oluşturma ve yönetme süreçleri, izleme kayıtlarının işlenmesi ve ölçüm sonuçlarının raporlanmasına ilişkin faaliyetleri mercek altına alınacak.

Kurul, söz konusu uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini değerlendirecek.