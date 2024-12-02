Hangi küresel dev, Türkiye’nin ilçelerinde otel açacak?

Dünya genelinde 95’ten fazla ülkede yaklaşık 9 bin 200 oteliyle dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi olan Wyndham Hotels & Resorts’un ülkemizde 43 kentte yaklaşık 125 oteli bulunuyor. Türkiye, otel sayısı bazında Wyndham’ın en büyük beşinci pazarı konumunda yer alıyor. Wyndham’ın Türkiye’deki portföyü, 43’ün üzerinde kent ve gözde ziyaret noktalarındaki ekonomiden en üst segmente kadar konaklama seçenekleri sunan tesislerden oluşuyor. Tesis sayısı bazında Türkiye’deki en büyük uluslararası otel grubu konumundaki zincir, ülkemizde şehir merkezleri ve ilçelerde açtığı yeni otellerle büyümesini sürdürüyor. Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis ile Türkiye’deki büyüme planlarını ve turizm sektörünü konuştuk.

Turizmde 2024 yılı nasıl bir yıldı? 2025 sizce nasıl bir yıl olacak?

2024 yılı, 2023’ten aldığımız hızla devam ettiğimiz herkesin seyahat ettiği bir yıldı. Seyahatin lüks değil hepimizin hayatında olduğu 2025’in de böyle devam etmesini bekliyoruz. 2025, jeopolitik risklere rağmen insanların seyahate istekli olduğu bir yıl olacak. Pandemi, ödünç alınan bir zamanda yaşadığımızı anladığımız bir dönem oldu. 2025 ve sonrası dönemde de dünya insanı için seyahat birinci öncelik olacak. Yaptığımız tüm anketlerde her zaman seyahat birinci öncelik olarak çıktı, çıkmaya da devam ediyor.

Türkiye pazarı Wyndham Hotels & Resorts’un hızlı büyüdüğü önemli bir pazar. Ülkemizde önümüzdeki dönem büyüme stratejiniz nasıl olacak?

Dünya genelinde 95’in üzerinde ülkede 9 bin 200 civarı otelimiz var bunun yüzde 95’i franchise. Wyndham olarak Türkiye’de 2024 için tüm hedeflerimiz gerçekleşti şu anda 125 açık otelimiz var, 2025 sonunda 150 otele ulaşmayı hedefliyoruz. Dünyada yaklaşık 112 milyon Wyndham Rewards üyemiz var. Türkiye’yi ana destinasyon olarak bu üyelerimize sunmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’de hangi bölgelerle ilgileniyorsunuz ve hangi bölgelerde oteller açma planınız var?

Biz her zaman İstanbul Ankara İzmir gibi ana şehirler dışında diğer şehirlerle de ilgileniyoruz. Şu anda Türkiye’nin 43 şehrinde varız ve bunların haricinde ikincil ve üçüncül bölgelere de bakıyoruz. Wyndham olarak ikinci ve üçüncü bölgelerde en çok oteli olan grup biziz. Konaklama sektörünün belirli şehirlerden ibaret olmadığına inanıyoruz. Daha küçük destinasyonları uluslararası seyahat severlere sunmak istiyoruz.

2025’te yeni markalar gelecek mi Türkiye’ye?

2024’te Dolce by Wyndham markamızı Türkiye pazarına sunduk. Bunun haricinde Days Inn by Wyndham, Wyndham Garden gibi markalarımızla da yeni açılışlar gerçekleştirdik. 2025’te pazara uyum sağlayabileceğini düşündüğüm, life style segmentindeki Vienna House markasını Türkiye’ye getirmek benim hedefim. Türkiye’nin turist profili ile bu markanın uyum içinde olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de şu anda 25 markamızın 11’i var, önümüzdeki dönemde ihtiyaç olması halinde yeni markaları da Türkiye’ye getirebiliriz.

2025 yılı küresel resesyonun yaşanabileceği bir yıl olarak görülüyor. Siz bu konuda tedbirler alıyor musunuz turizm sektörü küresel resesyon olursa nasıl etkilenir?

Bunu Londra’da yaşayanlardan bir örnekle örneklendirmek istiyorum; Londra’da yaşayanlar havanın nasıl olduğuna bakmadan yanına her zaman şemsiyesini alır. Sadece turizm değil her sektör krizler konusunda geçmişte gördüklerini dikkate alarak risk senaryolarına hazırlıklı olmalı. Seyahat ve konaklama dünyadaki en dayanıklı sektörler. Kriz dönemlerinde insanlar lüks ürün almayı bırakır ama seyahat etmeyi asla bırakmazlar. Dünyanın yaşadığı en büyük krizlerden biri olan pandemiden sonra da ilk yaptığımız iş seyahat etmek oldu. Önümüzdeki dönemde de insanların seyahat edeceğini düşünüyorum.

Dünya turizmi giderek büyüyor her geçen yıl büyüyor önümüzdeki dönemde dünya turizmini sizce hangi pazarlar domine edecek?

Hindistan’da 150 milyon insan önümüzdeki dönemde orta sınıfa geçecek ve seyahat edecek. Çin’in pandemiden önceki durumuna gelmesi zaman alacak ama eninde sonunda o da olacak. Çin ekonomisi içeride dönüyor, Çinliler daha çok Malezya, Kore ve Tayland gibi çevresindeki ülkelere gidiyorlar.

2025 yılında turizmde hangi trendlerin öne çıkmasını bekliyorsunuz?

Markalı rezidanslar, premium ekonomi segmentleri ile üst segment her şey dahil sistem, gençler için hosteller 2025’in ana trendleri olacak. İkinci ve üçüncü bölgelerin deneyimlenmesi öne çıkacak. Turizmde deneyim her zaman öne çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecek. Ayrıca medikal ve spiritüel turlar yani Mevlânâ odaklı geziler, Göbeklitepe, Karahantepe gibi spiritüel alanlar ilgi görmeye devam edecek.