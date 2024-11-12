Hangi şirket yurt dışında nükleer yatırıma hazırlanıyor?

Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Aram Ekin Duran'a konuşan IC İçtaş İnşaat İcra Kurulu Üyesi İlker Öksüz, ana yüklenicisi oldukları Akkuyu Nükleer Santrali'nde elde ettikleri deneyimi yurtdışına da taşımaya hazırlandıklarını belirterek, "Suudi Arabistan yakın zamanda 8 adete kadar çıkacak nükleer tesis yatırımı için 2 stratejik bölge seçti. Her bir santral için yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım gerekiyor. Biz de bu projede yer almak için çalışmalara başladık" dedi.

Türkiye'de bir nükleer enerji santralinin satın alma ve inşaat süreçlerinde öncülük eden ilk Türk firması olma unvanına sahip olduklarını vurgulayan Öksüz, "Önümüzdeki süreçte bu alandaki yetkinliğimizi başka ülkelere de taşımaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN VE VİETNAM'DA BÜYÜYECEĞİZ"

Türkiye’de Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Akkuyu Nükleer Santrali, Antalya Havalimanı, deniz üzerine inşa edilen Ordu Giresun Havalimanı; İzmir'in giriş kapısı olan Adnan Menderes Havalimanı'nın terminal binası ve ek tesislerinin inşası, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi Genişletme Projesi gibi pek çok mega projeye imza atan IC Holding iştiraki IC İçtaş İnşaat, yüzünü batıya çeviren Suudi Arabistan'da ve Asya'nın yükselen pazarı Vietnam'da büyüme hedefi koydu.

İlker Öksüz, hali hazırda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan King Khalid Uluslararası Havalimanı ile Vietnam Long Thanh Uluslararası Havalimanı gibi projelerde toplam 3 milyar dolara yakın yatırım yaptıklarını kaydetti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın toplam kapasitesinin 50 milyon yolcu/yıla ulaşması bekleniyor. Havalimanından halihazırda 55 şirket havayolu şirketi toplam 92 noktaya direkt sefer düzenliyor.

Söz konusu terminal projelerinin toplam maliyetinin yaklaşık 1,4 milyar dolar civarında olduğunu ifade eden Öksüz, ülkedeki Neom Havalimanı'nın yeniden inşası için de ihaleye gireceklerini sözlerine ekledi.

S. ARABİSTAN'IN EN YÜKSEK KÖPRÜSÜNÜ YAPACAK

Prens Muhammed Bin Salman liderliğinde Suudi Arabistan hükümetinin açıkladığı Vizyon 2030 planı, ülkeyi sosyal, kültürel ve ekonomik olarak dönüştürmeye ve bölge için bir çekim merkezi haline getirmeye hazırlanıyor. Plan doğrultusunda Suudi Arabistan'ın 12 şehrinde, yaşam kalitesini iyileştirmek ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla çok sayıda proje hayata geçiriliyor. Yaklaşık 1 trilyon dolara mal olması beklenen bu dönüşüm projelerinden Türk şirketlerinin de 15 milyar dolarlık pay alması öngörülüyor.

Ükede havalimanı yatırımı sonrasında önemli bir ihale daha kazandıklarını anlatan İlker Öksüz, "Tamamlandığında ülkenin en yüksek köprüsü olacak Wadi Laban Köprüsü’nü, 36 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyoruz. 500 milyon dolara mal olacak proje kapsamında iki adet köprü ve toplam 14.124 metre uzunluğunda bağlantı yolları, viyadük ve rampalar inşa edilecek" diye konuştu.

VİETNAM'DA 1,5 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Yeni dönemde Asya pazarında da Vietnam'daki projelerle büyümeyi hedefleyen şirket, Vietnam’da Long Thanh Uluslararası Havalimanı’nın terminal inşaatını üstlendi.

İlker Öksüz, "Toplam 15 milyar dolarlık yatırım gerektiren ve hizmete girdiğinde yıllık 100 milyondan fazla yolcuya hizmet vermesi planlanan Long Thanh Uluslararası Havalimanı’nında bizim 1,5 milyar dolarlık yatırımımız olacak. 5 Aralık 2026 tarihinde tamamlanması öngörülüyor" şeklinde konuştu.