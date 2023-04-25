Hazır giyimde fiyat makası kapanıyor

Yerli ile ithal ürün arasında fiyat makasının kapanmaya başlaması, tüketicinin ithal ürünleri tercih etmesine neden oldu. Yerli markalar ise rekabetçi fiyat için tedarikte yurtdışına öncelik vermeye başladı.

Pandeminin ardından ihracatta rekor kıran tekstil ve hazır giyim sektöründe dengeler değişiyor.

Yüksek enerji maliyetleri ve kur kıskacında kalan sektörde ihracat azalırken ithalat artış trendine girdi. 2022 yılında hazır giyim ithalatı 2,4 milyar dolara, tekstil ithalatı ise 6 milyar dolara yükseldi.

Yerli üretici kur baskısı ve artan maliyetler nedeniyle rakipleriyle fiyat konusunda rekabet edemez hale geldi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.