Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Orta ve uzun vadeli hedeflerimiz için ihracatın tabana yayılması, yani tüm sektörlerimizin pozitif katkı vermesi büyük önem taşıyor. Oysa son aylarda 26 sektörün neredeyse yarısı eksi yazıyor" dedi.

Türkiye’nin haziran ayı ihracatı 20,5 milyar dolar oldu. 2025’te ilk altı aylık ihracat 131,4 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 267 milyar dolara yükseldi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2025’e 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladıklarını hatırlattı. Haziran ile birlikte yılın ilk yarısını tamamladıklarını belirten Gültepe, şöyle devam etti:



“Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, haziranda 20,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artıdayız. Ocak-Haziran döneminde altı aylık ihracatımız 131,4 milyar dolara, son 12 aylık ihracatımız ise 267 milyar dolara ulaştı. Altı aylık ihracatta yüzde 4,1, yıllıklandırılmış ihracatta yüzde 3,2 artıdayız. Haziran ayında hizmet ihracatımızın 9,5 milyar dolar civarında geleceğini tahmin ediyoruz. Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3,4 milyar dolarla liderliğini sürdürdü. Otomotivi, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla çelik, 1,3 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,2 milyar dolarla hazır giyim takip etti. Toplamda 18 sektörümüz ihracatını artırdı.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN 5 İL

En çok ihracat yapan beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Haziran’da 864 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Paritenin ihracatımıza katkısı ise 622 milyon dolar oldu. Böylece paritenin son üç aydaki katkısı 1,6 milyar dolara ulaştı. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa şeklinde sıralandı. 57 ülkede yüzde 50’nin, 108 ülkede yüzde 10’un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda ise 134 ülkeye ihracatımızı artırdık.”



İHRACAT TABANA YAYILMALI



Güncel gelişmeleri de değerlendiren Mustafa Gültepe, Türkiye’nin küresel pazarlarda rekabet gücünün zayıflamasının firmaların ihracat motivasyonunu azalttığını söyledi. İhracatta orta ve uzun vadeli hedefler için Türkiye’nin 2-3 yıl önceki rekabetçilik düzeyine dönmesi gerektiğini vurguladı.