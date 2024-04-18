“Hedefimizde teknoloji odaklı yatırımlar var”

Bu yıl başında Neşe Gök’ten koltuğu devralan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Elbirlik, grubu teknoloji merkezli yatırımlara odaklayacak. Cihan Elbirlik, otomotiv sektöründe grubun gücüne güç katacak teknoloji yatırımları için bu yıl 60 milyon Euro’luk bütçeyle ilerlediklerini söylüyor.

İnci Holding, Türkiye’nin tepe noktada kadın temsiliyeti en yüksek gruplarından biri. Otomotiv sektöründe akü ve jant üretimi ile öne çıkan ve daha yolun başında kurumsallaşarak fark yaratan grup 800 milyon Euro’ya ulaşan cirosu ile büyüme yolculuğunu sürdürüyor.

Holdingin başkanlık koltuğunda kısa bir süre önce devir teslim yaşandı. Yıl başında İnci Holding’in yönetim kurulu başkanlık görevini ailenin üçüncü nesil üyesi Cihan Elbirlik üstlendi. İnci Holding’in geçmiş yıllarda liderliğini üstlenen Perihan İnci ve Neşe Gök gibi Cihan Elbirlik de ilk röportajını Ekonomist’e verdi.

Cihan Elbirlik, grubun faaliyet gösterdiği sektörlerde ileriye taşıyacak teknolojik yatırımlara odaklanacağını ve yurtdışı yapılanmayı geliştirmek üzere çalışacağını aktarıyor.

Grubun geçen yılı 800 milyon Euro ciro ile kapattığını aktaran Elbirlik, bu yıl ise geçen üç yılda yaşadıkları hızlı büyümeyi hazmedeceklerini anlatıyor. Cihan Elbirlik ile ajandasındaki başlıkları ve grubun büyüme stratejisini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.