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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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“Her yıl 15 yeni otel açacağız”

Yeni yönetimi ile birlikte atağa kalkan Dedeman Otelleri, her yıl 15 yeni otel açacak. Dedeman Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, “2025 sonunda 100 oteli geçip, 2030’a kadar da THY’nin uçtuğu nokta kadar otel açmayı hedefliyoruz” diyor.

22 Ağustos 2024 | 10:03
“Her yıl 15 yeni otel açacağız”

Türkiye’nin yerli zincir otel markalarından olan Dedeman Otelleri, üçüncü kuşakla birlikte kurumsallaşma stratejisi çerçevesinde, yönetim kurulu başkanlığını profesyonel yöneticisi Ergün Demiray’a devretti. Bu süreçte Banu Dedeman’ın oğlu dördüncü kuşak temsilcisi Murat Özmestci de yönetim kuruluna girerek şirkette aktif görev aldı.

Profesyonel yönetimin dümene geçmesiyle birlikte agresif bir büyüme stratejisi benimseyen Dedeman, 2001 yılında iki olan marka sayısını 13’e, 17 olan otel sayısını da 40’ı açık olmak üzere proje ve imza aşamasında olan toplam 67 otele çıkardı. 2023’te 61 milyon dolar ciro yapan zincir, 2024’ü yüzde 50’lik büyüme ve 92 milyon dolar ciroyla kapatmayı planlıyor.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ile zincirin büyüme planlarını ve turizm sektörünü konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
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