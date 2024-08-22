“Her yıl 15 yeni otel açacağız”

Türkiye’nin yerli zincir otel markalarından olan Dedeman Otelleri, üçüncü kuşakla birlikte kurumsallaşma stratejisi çerçevesinde, yönetim kurulu başkanlığını profesyonel yöneticisi Ergün Demiray’a devretti. Bu süreçte Banu Dedeman’ın oğlu dördüncü kuşak temsilcisi Murat Özmestci de yönetim kuruluna girerek şirkette aktif görev aldı.

Profesyonel yönetimin dümene geçmesiyle birlikte agresif bir büyüme stratejisi benimseyen Dedeman, 2001 yılında iki olan marka sayısını 13’e, 17 olan otel sayısını da 40’ı açık olmak üzere proje ve imza aşamasında olan toplam 67 otele çıkardı. 2023’te 61 milyon dolar ciro yapan zincir, 2024’ü yüzde 50’lik büyüme ve 92 milyon dolar ciroyla kapatmayı planlıyor.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ile zincirin büyüme planlarını ve turizm sektörünü konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.