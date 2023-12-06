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Ceren Oral




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Hitit, Avrupa ve ABD odaklı büyüyecek

19 milyon doları aşan cirosunun yüzde 70’ten fazlasını ihracattan elde eden Hitit’in müşteri portföyünde ağırlığı Afrika ve Asya oluşturuyor.

06 Aralık 2023
Hitit, Avrupa ve ABD odaklı büyüyecek

Amsterdam’da Avrupa’daki ilk ofisini açan Hitit’in hedefi, portföyünü Avrupa ve ABD’den partnerlerle büyütmek. 

Vizyoner iki kadın girişimcinin kurduğu Türk şirketi Hitit, havacılık ve seyahat teknolojileri alanında sektör liderleri olan ABD’li Sabre ve Avrupalı Amadeus’u adım adım takip ediyor. 

Nur Gökman ile Dilek Ovacı’nın 1994’te kurdukları Hitit; bugün İTÜ Teknokent’te 409 Türk mühendisiyle geliştirdiği teknoloji ve ‘Crane’ markalı yazılım çözümleriyle tek noktadan, altı kıtada 47 ülkedeki 68 havayolu şirketine hizmet sunuyor. 

84 ülkenin sınır ve gümrük sistemleriyle veri alışverişinde bulunan Hitit’in ‘Kalkış Kontrol Sistemleri’ 700’den fazla havalimanında kullanılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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