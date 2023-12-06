Hitit, Avrupa ve ABD odaklı büyüyecek

Amsterdam’da Avrupa’daki ilk ofisini açan Hitit’in hedefi, portföyünü Avrupa ve ABD’den partnerlerle büyütmek.

Vizyoner iki kadın girişimcinin kurduğu Türk şirketi Hitit, havacılık ve seyahat teknolojileri alanında sektör liderleri olan ABD’li Sabre ve Avrupalı Amadeus’u adım adım takip ediyor.

Nur Gökman ile Dilek Ovacı’nın 1994’te kurdukları Hitit; bugün İTÜ Teknokent’te 409 Türk mühendisiyle geliştirdiği teknoloji ve ‘Crane’ markalı yazılım çözümleriyle tek noktadan, altı kıtada 47 ülkedeki 68 havayolu şirketine hizmet sunuyor.

84 ülkenin sınır ve gümrük sistemleriyle veri alışverişinde bulunan Hitit’in ‘Kalkış Kontrol Sistemleri’ 700’den fazla havalimanında kullanılıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.