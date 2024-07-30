Hızlandırıcı programlar girişimciyi dünyaya açıyor

Start up yolculuğunun her adımında farklı zorluklar, aşılması gereken farklı eşikler var. Kurulum ve başlangıç en zor kısım gibi gözükse de büyümek, özellikle de kurulan ülkeden çıkarak global ölçekte büyümek de oldukça zorlu bir yolculuk. Bu noktada öne çıkan girişimleri hızlandırma programlarının start up’lara sunduğu katkı oldukça büyük.

Bu programlar, girişimcilerin inovatif fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerini, ürün ve hizmetlerini en hızlı şekilde olgunlaştırmaları ve geliştirmelerini, deneyim ve network’e erişimlerini, ürün ve hizmetlerini yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara açabilmelerini sağlıyor.

Bu noktada Türkiye’de birçok kurum yurt dışına yönelik çeşitli programlar yürütüyor. Örneğin, İTÜ ARI Teknokent tarafından 2014 yılından bu yana yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı kapsamında 242 yerli teknoloji firması global pazarlarda potansiyel müşteriye erişim fırsatı yakaladı.

ABD pazarına açılan 118, İngiltere pazarına açılan 30 firmanın program sonrası aldıkları toplam yatırım tutarı 41 milyon dolara ulaştı. Haberimizde hem yurt içinde hem de globalde yürütülen hızlandırma programlarını ve yeni dönem planlarını araştırdık.



Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.