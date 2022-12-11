Hızlı büyüme sonrası dengelenme sürecindeyiz

Anadolu 500 listesinde zirvedeki isim yine değişmedi. Son altı yıldır liderliği kimseye kaptırmayan Tosçelik şirketiyle listenin zirvesindeki Tosyalı Holding'in patronu Fuat Tosyalı, son yıllarda yaşanan hızlı büyümenin yerini bu yıl dengeli büyümeye bıraktığını anlatıyor.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan



Anadolu 500 listesinin lider ismi yıllardır değişmiyor. Son altı yıldır yükselen performansıyla listemizde liderliği kimseye bırakmayan Tosçelik, bu yılı da iddialı bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor.

Tosçelik başta olmak üzere tüm şirketleriyle başarılı bir yılı geride bıraktıklarını anlatan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, bu yılın önceki iki yıla göre dengeli bir yıl olduğunu söylüyor.

Sektör genelinde son yıllarda yaşanan hızlı büyümenin yerini bir dengelenme sürecine bıraktığına işaret eden Fuat Tosyalı, kendilerinin de bu yılı dengeli bir büyümeyle 6,1 milyar dolar ciro ile kapacaklarını söylüyor.

Bu noktada grubun amiral gemisi Tosçelik'in ise kendi kategorisinde en çok ihracat gerçekleştiren şirketlerden biri olduğunu aktaran Tosyalı, altı kıtada, 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Tosçelik'in bu yılı 47 milyar TL ciro ve 13,5 milyar TL ihracat geliri ile kapatacağını öngörüyor.

Önümüzdeki süreçte ihracat yapılmayan İspanya, Portekiz gibi gelişmiş ülkelerde tonajlı işler yapmaya odaklandıklarını belirten Tosyalı, Avrupa'dan Asya ve Afrika'ya kadar birçok coğrafyaya gerçekleştirdikleri ihracatla katma değerini daha da artmayı hedeflediklerini dile getiriyor. Fuat Tosyalı, holding ve Tosçelik'in yeni dönem hedeflerini anlattı.

Öncelikle Tosyalı Holding'in şirketi Tosçelik listemizde son altı yıldır lider. Şirketin bu yıl ki performansından söz eder misiniz?

Tosyalı Holding ve Tosçelik başta olmak üzere tüm şirketlerimizde başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. 2021'de yüzde 70'i aşan bir büyüme gerçekleştirerek 6 milyar dolara yakın bir ciro elde etmiştik.

2022 önceki iki yıla kıyasla daha dengeli bir yıl oldu. Grubumuzun amiral gemisi Tosçelik ise ISO 500 Araştırması'nda 14'üncü sıraya yükseldi. Anadolu'nun lider sanayi şirketi olarak büyümesini sürdürüyor. Tosçelik, 2022 yılını 47 milyar TL ciro ve 13,5 milyar TL ihracat geliri ile tamamlayacağını öngörüyor.

Holding olarak 2022 yılını nasıl kapatacaksınız? Ciroda hedeflerinize ulaştınız mı? Bu noktada büyümeyi getiren ne oldu?

2022'yi öngörülerimize paralel olarak 6,1 milyar dolar ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. Gelirlerimizin neredeyse yarıya yakınını gerçekleştirdiğimiz ihracat ile büyüme stratejimizi kararlılıkla devam ettireceğiz.

Grubun amiral gemisi Tosçelik'in önümüzdeki süreçte nasıl bir büyüme vizyonu var? 2023 büyüme hedefinizden söz eder misiniz?

Amiral gemimiz olan Tosçelik oldukça başarılı bir yılı geride bırakıyor. Kendi kategorisinde en çok ihracat gerçekleştiren şirketlerden biri olan Tosçelik, altı kıtada, 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Tosçelik çatısı altındaki ERW Boru, granül ve ÇSM kategorileri bazında daha önce ihracat yapılmayan İspanya, Portekiz gibi gelişmiş ülkelerde tonajlı işler yapmaya odaklanıyor.



Avrupa'dan Asya ve Afrika'ya kadar birçok coğrafyaya gerçekleştirdiği ihracat ile katma değerini daha da artmayı hedefliyor. Bölgenin ilk AR-GE merkezi olma özelliğine sahip olan Tosçelik tesislerinde AR-GE Merkezi'nin yaptığı çalışmalar sayesinde karbon ayak izi düşük yeşil çelik üretimi gerçekleştiriliyor.

Yeşil üretime dönük önemli adımlar attınız. Sürdürülebilirlik tarafındaki çalışmalarınızdan söz eder misiniz?

Yaptığımız güneş enerjisi yatırımlarıyla dünyanın en büyük ilk beş çatı tipi güneş santraline sahip olan Tosçelik, aynı anda tüm tesislerimizde başlattığımız dünyanın en büyük çatı üstü GES projesinin de katkısıyla sürdürülebilir geleceğe çok daha emin adımlarla ilerleyecek.

Tosyalı Holding, sürdürülebilirliği ana gündem maddesi olarak görüyor. Teknoloji, inovasyon, döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı başta olmak üzere sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara devam edeceğiz.

Son 2-3 yılda sürdürülebilirlik konusunda fikri sınai hakları kendimize ait, 100'ün üzerinde AR-GE projesine imza attık. Tüm yatırımlarda sürdürülebilirlik odaklı olan en yeni teknolojileri kullanarak özellikle üretimde temiz enerjiye yöneldik.

Peki yaşanan enerji krizi ve enflasyon gibi sorunlar demir-çelik üreticileri açısından nasıl bir atmosfer oluşturdu? Siz zorlu koşulları aşmak üzere nasıl ilerliyorsunuz? Öngörünüz nedir?

Ukrayna'da yaşanan gelişmeler tüm dünyayı etkiledi. Özellikle enerji fiyatları konusunda küresel bir zorluk yaşanıyor. Ayrıca FED'in başını çektiği faiz artırımı süreci ile birlikte dünyada bir resesyon beklentisi oluşmaya başlaması da talebi düşüren bir unsur olarak son 3-4 aydır etkili oluyor.

Bu beklentiler demir-çelik fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor. Tüm bunlar bize, önceki yıllarda sektörümüzde yaşanan hızlı büyümenin yerini bir dengelenme sürecine bıraktığını gösteriyor. Biz Tosyalı Holding olarak tüm bu gelişmelere paralel olarak hedeflerimizi esnek ve çevik bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz.

“YÜKSEK KATMA DEĞERE ODAKLANDIK"

"Tosyalı Holding olarak 70'inci yılımızı kutlayacağımız 2023'te Tosçelik, teknoloji, AR-GE, inovasyon ve sürdürülebilirlikle yarattığı katma değerle grubun sürükleyici gücü olmayı sürdürecek. Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak Türkiye'nin bayrağını dünyanın farkı coğrafyalarında gururla dalgalandırmaya devam edecek."

