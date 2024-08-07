16 yıllık profesyonel hayatını bıraktı, nasıl girişimci oldu?

Hobisini işe dönüştürmeyi başaran girişimcilerin sayısı hızla artıyor. St. Chocco markasının kurucusu Dicle Sarıfakıoğlu da bu girişimcilerden biri. 16 yıl finans sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra pandemide emekli olan Sarıfakıoğlu’nun bu dönemde keşfettiği yeni lezzetler bir hobiye dönüştü ve zaman içerisinde bu hobisini işe dönüştürmeye karar verdi.

2021 yılında DS Supply Solutions Danışmanlık şirketini kuran kadın girişimci, taze, donmuş ve freeze dry kurutulmuş meyve pazarına odaklandı. Solagron firmasının distribütörü olarak bu meyvelerin satışını gerçekleştirdi. Dönem dönem yaşadığı tatlı krizlerine sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi arayışı içerisine giren Sarıfakıoğlu, yeni bir lezzet ve marka yaratmak üzere yola çıktı.

Türkiye’de tek olan Cryo Freeze Drying teknolojisi ile meyve kurutması yapan Solagron’un formunu, tadını, besin değerini koruyan, asla üzerinde şeker ilavesi olmayan bu meyveleri ile çikolatayı buluşturmaya karar verdi. Çikolata eğitimi alan Sarıfakıoğlu, kendi çikolata reçetesini oluşturarak Belçika çikolatasını Cryo Freeze Drying yöntemi aracılığıyla kurutulmuş meyveler ile buluşturdu ve böylece St. Chocco markası doğdu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.