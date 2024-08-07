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16 yıllık profesyonel hayatını bıraktı, nasıl girişimci oldu?

16 yıl finans sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra pandemide emekli olan Dicle Sarıfakıoğlu, hobisini işe dönüştürdü ve çikolata markası St. Chocco’yu kurdu. Kadın girişimci, ürünlerini Kuzey Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkelerine ihraç etmeye hazırlanıyor.

07 Ağustos 2024 | 09:39
16 yıllık profesyonel hayatını bıraktı, nasıl girişimci oldu?

Hobisini işe dönüştürmeyi başaran girişimcilerin sayısı hızla artıyor. St. Chocco markasının kurucusu Dicle Sarıfakıoğlu da bu girişimcilerden biri. 16 yıl finans sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra pandemide emekli olan Sarıfakıoğlu’nun bu dönemde keşfettiği yeni lezzetler bir hobiye dönüştü ve zaman içerisinde bu hobisini işe dönüştürmeye karar verdi.

2021 yılında DS Supply Solutions Danışmanlık şirketini kuran kadın girişimci, taze, donmuş ve freeze dry kurutulmuş meyve pazarına odaklandı. Solagron firmasının distribütörü olarak bu meyvelerin satışını gerçekleştirdi. Dönem dönem yaşadığı tatlı krizlerine sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi arayışı içerisine giren Sarıfakıoğlu, yeni bir lezzet ve marka yaratmak üzere yola çıktı.

Türkiye’de tek olan Cryo Freeze Drying teknolojisi ile meyve kurutması yapan Solagron’un formunu, tadını, besin değerini koruyan, asla üzerinde şeker ilavesi olmayan bu meyveleri ile çikolatayı buluşturmaya karar verdi. Çikolata eğitimi alan Sarıfakıoğlu, kendi çikolata reçetesini oluşturarak Belçika çikolatasını Cryo Freeze Drying yöntemi aracılığıyla kurutulmuş meyveler ile buluşturdu ve böylece St. Chocco markası doğdu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
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GERİ
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