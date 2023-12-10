Anadolu 500'in lideri: “İç pazarın desteğiyle yılı büyüyerek kapatıyoruz”

Anadolu 500 listesinin lider şirketi Tosçelik, 2013’ten beri 8. kez zirveye oturmuş oldu.Tosçelik’in bağlı olduğu Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı, ihracattaki zorluklara rağmen iç pazarın desteğiyle ciroda yüzde 20 büyüyerek yılı kapatacaklarını söylüyor.

Anadolu 500 listesinin yıllardır değişmeyen lider ismi Tosçelik, bu yılı ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen iç pazarın desteğiyle büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 8’inci kez Anadolu 500 araştırmasının zirvesinde yer almayı başaran Tosçelik, tonaj olarak geçen yılın yüzde 10 üzeri, ciroda ise önceki yıla göre yüzde 20 civarında bir artışla yılı kapatacak.

Tosçelik’in bu yıl da zor koşullara rağmen yerini koruyarak Anadolu’nun lider şirket olmaya devam ettiğini dile getiren Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2023 yılı bölgesel ve sektörel anlamda birçok zorluğu bir arada barındıran bir yıl olduğunu anlatıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.