Anadolu'da ihracatını en çok artıran 10 şirket

Anadolu 500 araştırmasına göre Gemlik Gübre, Anadolu'da ihracatını en çok artıran şirket oldu. Şirket 2020'de 12,4 milyon dolar olan ihracatını yüzde 693'lük artışla 2021'de 98,5 milyon dolara yükseltti.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan

Ekonomist Dergisi'nin her yıl yaptığı Anadolu 500 araştırması 2021 sonuçlarına göre, Gemlik Gübre yüzde 693'lük artışla Anadolu'da ihracatını en çok artıran şirket oldu.

Şirket, 2020'de 12,4 milyon dolar olan ihracatını yüzde 693'lük artışla 2021'de 98,5 milyon dolara yükselterek Anadolu 500 araştırmasında Anadolu'da "İhracatını En Çok Artıran Şirket" ünvanını almaya hak kazandı.

Gemlik Gübre, Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırmamızda geçtiğimiz yıl 76. sırada yerini almıştı.

SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKIYOR

Doğalgaz, fosfat kayası, potas tuzu, amonyak, nitrik asit, sülfürik asit ve fosforik asit gibi maddeler, gübrenin hammadde ve ara girdileri ve Türkiye'de hammadde kaynakları bulunmadığından kimyasal gübre sektörü yüzde 90'nın üzerinde dışa bağımlı bulunuyor.

Bu nedenle Gemlik Güb-re'nin elde ettiği ihracat başarısı sektör açısından daha önemli hale geliyor. Gemlik Gübre tesislerinde başlangıçta ana hammadde olarak ithal amonyak kullanılarak yılda yüzde 55 konsantrasyonda 363 bin ton nitrik asit ara mamulü; 594 bin ton/yıl Can Yüzde 26 N gübresi üretiliyordu.

Ekim1992 tarihinde yılda 330 bin ton/ yıl kapasiteli amonyak fabrikasının da faaliyete geçmesiyle, yurt dışından yalnızca amonyak üretiminde kullanılan doğal gaz ithalatı yapılmaya başlandı.

ÜRÜN FİYATLARI YÜKSELDİ

Türkiye'de tarımın en önemli girdilerinden olan gübre üretimi, planlı dönemle birlikte öncelikli teşvik edilen sanayi oldu. Sektör son yıllarda hızla gelişerek belirli bir potansiyel ve teknoloji düzeyi ile iç ve dış pazarda rekabet gücüne sahip konumda bulunuyor.

Türkiye'de toplam 7 üretici firma ile faaliyet gösteren yurtiçi kimyevi gübre sektörünün toplam üretim kapasitesi 6 milyon tonu aşıyor.

Gübre, ekilen ürüne göre değişiklik gösteren bir tarımsal girdi olması nedeniyle içerdiği azot, fosfat ı vs. oranlarına göre adı, duyulan ihtiyaç ve fiyatları da i değişiyor.

TÜİK'in verilerine göre "gübre ve toprak geliştiricilerin" fiyat endeksi, eylül ve ekim arasında yüzde 15, Ekim 2020-Ekim 2021 arasında ise yüzde 90,15 yükseldi. Gemlik Gübre'nin rekor ihracat artışında uluslararası piyasalardaki gübre fiyatlarında yaşanan artış da büyük rol oynamış oldu.

İTHALATIN PAYI YÜZDE 95

Türkiye'de tüketilen gübrelerin yaklaşık 1/3'ü ve gübre hammaddelerinin yaklaşık yüzde 95'i ithal ediliyor. Bu nedenle iç piyasada gübre fiyatları döviz kurlarına bağlı olarak iniş çıkış gösteriyor.

Sektörde Taban ve nitratlı gübrelerde katkı maddesi olarak kullanılan kireç taşı, kil ve dolamit haricinde gübre üretiminde kullanılan girdiler tamamen ithal olarak elde ediliyor.