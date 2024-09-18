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İhracatçılar BRICS ile alternatif pazar arayışında

Türkiye’nin küresel nüfusun yüzde 40’ını kapsayan BRICS’e üyeliği gündemde. Resmi olarak üyelik konusunda bir açıklama henüz gelmezken, gözler ekim ayında Kazan’da yapılacak toplantıda.

18 Eylül 2024 | 14:17
İhracatçılar BRICS ile alternatif pazar arayışında

Son dönemde kan kaybeden ihracat dünyası ise BRICS ülkelerinin 3,8 trilyon dolarlık ithalatına göz dikti.

Küresel anlamda yaşanan savaşlar ve ekonomik dertlerle yeni bir düzen arayışı sürerken Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkeleri genişleyerek dünya sahnesinde giderek güçleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Rusya tarafı Türkiye’nin de ekonomik ve siyasi olarak güçlenen BRICS’e tam üyelik için başvuru yaptığını açıkladı. Aslında siyasi çevreler ve hükümet yetkilileri Türkiye’nin BRICS konusunda yaklaşımını bir süredir dile getiriyor.

Uzun yılardır devam eden AB üyelik süreci ve son yıllarda iyice gerileyen Türkiye- AB ilişkileri BRICS üyeliğinin önemi artırırken, Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz aylarda yaptığı değerlendirmede AB ve BRICS’in birbirine rakip değil tamamlayıcı platformlar olduğunu ve kendilerinin de yakın takiple çalışmalar yürüttüklerini ifade etmişti. Resmi olarak Türkiye’nin üyelik başvurusu konusunda bir açıklama henüz gelmezken, gözler ekim ayında Kazan’da yapılacak toplantıda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da davet edildiği toplantıdan hangi kararların çıkacağı merak konusu. Tam da bu noktada, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler sürece dair iyi bir diplomasi yürütülmesi çağrısında bulunuyor.


Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak kapatıldı
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