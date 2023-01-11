İhracatçılar Çin rekabetine çözüm arayışında

Küresel çapta talep daralmasıyla baş etmeye çalışan ihracatçı, navlun fiyatlarının düşmesiyle Uzak Doğu’nun çetin rekabetine çözüm arıyor. İhracatçılar, enerjide indirimin devam etmesini, özel kur uygulaması ve bazı ürünlerde Çin’e kota gelmesini bekliyor.

Tüm zorluklarla 2022 yılını 254 milyar doların üzerinde kapatan Türkiye, bu yıl ihracatta daha çetin şartlarla mücadele edecek. Bir yanda daralan talep, enerji ve işçi maliyetleri, diğer tarafta ise düşen navlun fiyatlarıyla Çin başta olmak üzere artan Uzak Doğu etkisi ihracatta çözüm arayışlarını da hızlandırdı.

Çin Batı Amerika navlunları 4 bin dolar, Asya-Avrupa navlun fiyatları ise 7 bin 500 dolar seviyesinde olurken, ihracatçı navlun fiyatlarında yükseliş beklemiyor.

Bu noktada ihracat koşullarını daha rekabetçi hale getirmek üzere yılbaşında sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaz fiyatında yapılan indirimler moral olurken, indirimlerin yetersiz kaldığı ifade ediliyor.

Sert rekabete karşı enerji fiyatlarında indirimin sürmesi talep edilirken, demir- çelik sektörlerinde ise Uzak Doğu etkisine karşı belli ürünler özelinde kota talep ediliyor.

Özel kur uygulaması talebinde bulunan tekstil ve hazır giyimcilerin yanı sıra züccaciye ihracatçıları ise Eximbank kredilerine daha kolay erişim bekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.