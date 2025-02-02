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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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İhracatın 2025 rotası

Maliyet artışı ve kur baskısıyla geçen yıl rekabetçilikte ciddi bir sınav veren Türkiye ihracatçıları, 2025’e 280 milyar dolarlık hedefle girdi.

02 Şubat 2025 | 09:26
İhracatın 2025 rotası

Kur seviyesi ile maliyetler arasındaki makasın bir miktar kapanmasının yanı sıra ticaret diplomasisinin güçlendirilmesini, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve ihracat finansmanının uygun hale getirilmesini bekleyen ihracatçılar, bu yıl yeni pazarlardaki fırsatlara odaklanacak.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN / asakarya@ekonomist.com.tr
LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER / lgokmen@ekonomist.com.tr
ÖZLEM BAY YILMAZ / obay@ekonomist.com.tr
SİBEL ATİK / satik@ekonomist.com.tr
BURCU TUVAY / btuvay@ekonomist.com.tr

İhracat açısından zor bir yıl olarak geride kaldı. Girdi maliyetleriyle kur arasındaki makasın açılması nedeniyle geçen yıl rekabetçilikte ciddi bir sınavı geride bırakan ihracatçı, bu yıl da aynı sorunlarla boğuşacak gibi. Asya’daki rakiplerinden yüzde 40-50, Avrupa’daki bazı ülkelerden ise yüzde 15-20 pahalı noktaya gelen Türkiye ihracatçısı, fiyat tutturamadığı alanlarda günden güne rekabetçiliğini kaybederken, bu yıl döviz kurunda bir miktar artışın rahatlama yaratabileceği ifade ediliyor.

2024 yılını 262 milyar dolar ihracat geliri elde edilirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracatçının hızını kesen engeller kalktığında bu yıl 280 milyar dolarlık hedefe işaret ediyor. İçeride artan maliyetler ve kur baskısıyla ciddi sıkıntı yaşayan ihracatçılar, dışarıda ise yükselen korumacılık duvarları, fiyat tutturamama, tedarik yollarındaki sıkıntıları aşmaya çalışırken yeni pazarlarla da fırsatları yakalamaya çalışıyor.

Maliyetler, katma değerli üretim ve kur baskısıyla rekabetçiliğini korumaya çalışan ihracat dünyasının 2025 rotasını çizmek üzere her bir sektöre ışık tuttuk. Türkiye ihracatını omuzlayan 15 sektör lideri, hedeflerini Ekonomist okuyucularıyla paylaştı. İhracatın önde gelen sektörlerinin 2025 planları şöyle:

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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