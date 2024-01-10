İK’da yapay zeka kullanıyor

Yapay zeka, iş dünyasında birçok alanda olduğu gibi insan kaynakları alanında da taşları yerinden oynatıyor. Şirketler yapay zekanın sunduğu fırsatları işe alım, değerlendirme ve çalışan deneyimi gibi pek çok farklı süreçte kullanıyor. Yaklaşık 15 bini aşkın kişiyi kapsayan büyük bir ekosistemi oluşturan Vodafone, yapay zekayı İK süreçlerine adapte eden şirketlerden biri. Dijitalleşmenin olanaklarını kullanarak çalışanlara en iyi deneyimi sunmaya odaklanan Vodafone, dijital geleceğe hazır bir şirket olma hedefiyle yaklaşık dört yıl önce kapsamlı bir dönüşüm programı başlattı. Şirket, kültürel dönüşüm başlığı altında çalışma ortamını ve tarzını değiştirmeye odaklandı. Burada teknolojiyi de kullanan şirket, çalışanların gün içinde iş yaparken ihtiyaç duydukları tüm araç, sistem ve bilgilere tek bir platformdan ulaşabildikleri, tüm sistemlere tek bir ID ve şifre ile istedikleri cihazdan bağlanabildikleri ve bunları istedikleri gibi özelleştirebildikleri dijital çözümler sundu. İş süreçlerinin önemli bir bölümünü robotik otomasyona devrederek ayda yaklaşık 6 bin saat kazanan şirket, toplantı sayısını neredeyse yüzde 20 azalttı. Pandemiyle birlikte hibrit çalışma düzenine geçen Vodafone, bu dönemde, işe alım sürecini de dijitalleştirdi. Hem işe alım mülakatlarını hem de tüm değerlendirme ve gelişim merkezi uygulamalarını online platformlara taşıdı. Kurumsal eğitimleri de online ortamda sürdürmeye başladı.

ÇALIŞAN DENEYİMİ

Özellikle geçen yıl İK süreçlerinde yapay zekâ kullanımına ağırlık veren şirket, işe alım süreçlerinden çalışan deneyimine kadar pek alanda yapay zeka kullanmaya başladı. İşe alım süreçlerinden kullanılan Eightfold aracı sayesinde, açık olan roller için uygun aday örneği, rol için önemli kelimeler gibi bilgileri kalibrasyon amaçlı girerek yapay zekânın uygun olabilecek adayları önermesini sağlıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, “Ayrıca, kültürümüzün bir parçası olan, kendi kariyerimizi şekillendirme esnekliğine paralel şekilde kendi profil kartımızı oluşturarak yetkinlik ve becerilerimize uygun rollerin yapay zekâ ile birlikte bize öneri olarak gelmesini sağlıyoruz” diyor. Toplu işe alımlarda Sova platformu üzerinden yapay zekâ ile ‘CV Screening’ denilen ilk aday eliminasyonunu gerçekleştiren şirket, değerlendirme aşamasında ses ve video analitiği kullanarak, adayların söylemleri, tonlamaları ve yabancı dil bilgilerini değerlendiriyor.

ÇALIŞANIN RUH HALİNİ TAHMİN EDİYOR

Gelişim, her kurumun insan kaynakları alanındaki yapı taşlarından biri. Bu doğrultu da Vodafone de kısa bir önce ‘Grow with Vodafone’u hayata geçirdi. Bu platform, yetkinlik profili oluşturmanın yanı sıra yapay zekânın bireysel kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş öğrenme ve kariyer önerileri sunmasını sağlıyor. Vodafone’da üretken yapay zekâ teknolojisini İK’ya entegre etmek üzere çalışmaların devam ettiğini belirten Nazlı Tlabar Güler, “İlk projemiz çalışan analitiği ile ilgili. Bir çalışanın iş-yaşam döngüsündeki beklentilerini analiz ediyoruz. Tahminsel modeller kullanarak çalışanlarımızı mutlu/mutsuz eden faktörleri belirliyoruz ve proaktif önlemler alıyoruz. İK’daki stratejilerimizi, uygulamaları, projelerimizi buna göre şekillendirip, önceliklerimizi belirliyoruz. Çalışmanın ilk fazı geçtiğimiz aylarda canlıya alındı. Ek olarak, yapay zekâ uygulamalarını sürdürülebilir kılmak için canlı bir veri tabanı oluşturduk. Bu veri tabanıyla birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda farklı yapay zekâ modellerini tasarlayabileceğiz” diye konuşuyor.

2024 yılında şirketin öncelikle gündem maddelerinden biri çalışan deneyimini iyileştirmek olacak. Şirkete, teknolojinin sunduğu imkânları en iyi şekilde iş yapış şekline entegre ederek, çalışanların deneyimlerini daha etkili ve dijital hale getirmeyi hedefliyor. Bu noktada işgücünü oluşturan her bireyi marka elçisi olarak gördüklerini söyleyen Nazlı Tlabar Güler sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Bunu yapabilmek için öncelikle takım arkadaşlarımızın deneyimlerini en iyi hale getirmemiz gerekiyor. Yetenek çekme aşamasından şirketten ayrılma sürecine kadarki tüm aşamalarda bütünsel iyi oluş halini destekleyen uygulamalar, sade süreçler ile bürokrasiden uzak ve şeffaf bir iletişim ile deneyimin şekillendirilmesi çok önemli. Bir işverenle ilgili algının yalnızca dışarıdan değil, içeriden dışarıya tetiklenen bir yapısı olduğunu biliyoruz. İçeride yaşattığımız deneyimin, kurduğumuz iç iletişimin yansımaları da repütasyonu etkiliyor. Vodafone olarak, hem gençlerde hem de profesyonellerdeki işveren markası algımızı da derinlemesine anlamak ve analiz etmek için çalışmaya başladık.”

170 YETENEK YURTDIŞINA GİTTİ

“Vodafone Türkiye olarak finans, pazarlama, teknoloji, insan kaynakları başta olmak üzere her fonksiyondan bugüne kadar 170’ten fazla takım arkadaşımızı başta genel merkezimiz İngiltere olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz Almanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan gibi 21 ayrı ülkeden birine gönderdik. Her hafta lokal ve global iş fırsatları kendi intranet sayfamızda yayınlanıyor ve takım arkadaşlarımız bu rollerden kendine uygun olduğunu düşündüklerine başvurularını gerçekleştiriyor ve süreç başlamış oluyor. Süreç boyunca işe alan yönetici ve insan kaynaklarından destek alıyorlar. Diğer yandan, pandemi ile hayatımıza giren uzaktan çalışma sayesinde teknoloji fonksiyonu başta olmak üzere tüm takım arkadaşlarımız Türkiye’den yurtdışı için çalışma fırsatı veya global bir projede çalışma fırsatı yakalıyor.”