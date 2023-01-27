‘İkinci el’den yeni fırsat çıkardı

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi çok hızlı bir gelişim içinde. Genç isimler iyi iş fikirlerini hayata geçirerek önemli başarılara ulaşabiliyor. Bu isimlerden biri de Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan The University of British Columbia’da yüksek lisans yapan Mehmet Ertan Uygun.

Cep telefonunun ekranının kırılması sonrasında yaşadığı kötü tecrübe sonrasında, teknik servis ve ikinci el telefon pazarının büyüklüğünü fark ediyor. Dünyada bu işin organize bir sektör olduğunu gören Uygun, 2018’de Nişantaşı’nda açtığı küçük bir telefon dükkanıyla işe başlıyor. Yaptığı işi farklı yapmanın yollarını arayan ve daha kurumsal bir yapıya evrilmek için çalışan Uygun, kardeşi Zeynep Uygun ile birlikte Getmobil şirketini kuruyor. Şirket, tüketicileri uygun fiyatlı, 12 ay garantili, yenilenmiş cihazlar ile buluşturuyor.

Regülasyon sektör yarattı

Tüketicilerin atıl durumundaki telefonlarını en kolay ve hızlı şekilde satmasını sağlamak Getmobil’in en büyük önceliği. Kamunun regülasyon kararıyla sektörün daha disiplinli hale gelmesi, şirketin önünü daha da açtı. Şirket, Ticaret Bakanlığı’ndan 2022 yılında aldığı lisans ile resmi olarak Yenileme Merkezi ünvanını almaya da hak kazandı. Mehmet Uygun, “Telefonunu satmak isteyenlerin telefonlarını kapılarında Türkiye’de ilk ve tek olan akıllı ürün durum tespit uygulaması aracılığıyla en iyi fiyata, anında ödeme ayrıcalığı ile adresinden teslim alan Getmobil, bu süreci daha da hızlandırmak için yeni teknolojiler geliştiriyor” diyor.

Bayilik verecek

Getmobil olarak 2023’te bayilik verme faaliyetlerini hızlandıracaklarını söyleyen Uygun, öncelikle büyük şehirler olmak üzere Türkiye’de geniş bir bayilik ağına ulaşmak istediklerini anlatıyor. 2023 hedefi 30 bayilik vermek. Bayilerin yazılım altyapası ve verecekleri eğitimle bu işi yapabileceğini anlatan Uygun, “500 bin TL sermayesi olan herkesi potansiyel bayimiz olarak görüyoruz. Bayilerimize şimdiden münhasır bölgeler satmaya başladık. İşimiz ne kadar dükkan operasyonu gibi görünse de kapsamlı bir dijital altyapıya sahip online bir işe hizmet ediyor.”

Mehmet Uygun, sadece ikinci el telefon değil, tüm elektronik cihazlarda yenileme yapıp ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekliyor.

27 milyon TL yatırım aldı

Getmobil’in gelişimi girişimcilik ekosisteminin de dikkatini çekti. Böylece şirket, 2022’de 180 milyon TL değerleme üzerinden 27 milyon TL yatırım aldı. Getmobil, yatırımcıları arasında Nevzat Aydın, Birol Yücel, Cem Topçuoğlu, Fırat İşbecer, Ömer Aras, Umur Ozal, Ahu Serter, Ahmed Karslı, Emre Kenci, Sercan Işık ve İzzet Zakuto gibi isimler bulunuyor. Alınan bu yatırımla birlikte şirketin hedefi, yenilenmiş elektronik cihazları tüketicilerin ilk tercihi haline getirebilmek.

